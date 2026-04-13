< sekcia Zahraničie
Babiš: Samit NATO teraz nie je téma
Autor TASR
Praha 13. apríla (TASR) - Zloženie delegácie, ktorá bude Česko zastupovať na samite NATO v Ankare, nie je podľa českého premiéra Andreja Babiša v súčasnosti témou, keďže vrcholná schôdzka je až o tri mesiace. Zároveň však podotkol, že nositeľom českej zahraničnej politiky je vláda a aj prezident uznal, že je v jej kompetencii, kto na samit pôjde.
Pavlov návrh, aby boli v delegácii obaja, komentoval slovami, že si nevie predstaviť, čo by tam s členmi jeho kabinetu prezident robil. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pavel poslal minulý týždeň Babišovi list, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach. V ňom mu oznámil, že na júlový samit NATO do Ankary chce ísť na čele českej delegácie. Argumentoval tým, že podľa ústavy je jeho úlohou zastupovať krajinu navonok. Babiš list nechcel komentovať.
„Nemám v úmysle si s pánom prezidentom cez médiá vymieňať názory na ústavu. Navyše, do toho samitu zostávajú ešte tri mesiace, takže pre nás to nie je téma. Sám pán prezident pred pár dňami verejne povedal, že uznáva, že zloženie delegácie je v kompetencii vlády,“ povedal premiér.
Kabinet sa podľa jeho slov nebude zložením delegácie zaoberať do stretnutia šéfov diplomacií krajín NATO s jej generálnym tajomníkom Markom Ruttem, ktoré sa uskutoční v druhej polovici mája. Zdôraznil však, že nositeľom zahraničnej a bezpečnostnej politiky ČR je vláda. „Chápem, že pán prezident pracoval v NATO a má k tomu vzťah, ale ako sám povedal, vláda má obhajovať záväzky v rámci NATO,“ podotkol Babiš.
Ostré komentáre ministra zahraničných vecí Petra Macinku a jeho rezortu na adresu prezidenta komentoval Babiš slovami, že Motoristi ešte „nerozchodili“, že Pavel odmietol vymenovať Filipa Turka za člena vlády. V zahraničí sa týmto sporom podľa neho nikto nezaoberá. „Verím, že to prestane, chceme sa sústrediť na prácu,“ dodal.
Práve Turek v pondelok pred príchodom na rokovanie vlády novinárom povedal, že ak by prezident išiel na večeru samitu NATO alebo ako spoločenský sprievod, s tým nemá nikto vo vláde problém. Babiš to však okomentoval slovami, že Turek nie je členom vlády, takže o tom nebude rozhodovať. „Neviem si predstaviť, čo by tam s nami robil. Ako by sme tam mohli byť všetci pohromade? Ani z bezpečnostných dôvodov to nie je možné a nedáva to ani logiku,“ uzavrel tému Babiš.
