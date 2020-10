Babiš: Sankcie EÚ voči Bielorusku by sa mali týkať najmä Lukašenka

Brusel 1. októbra (TASR) - Poľsko patrí k tým členským krajinám EÚ, ktoré požadujú, aby sa na zoznam cielených sankcií voči bieloruským politikom a úradníkom zodpovedným za podvody v nedávnych prezidentských voľbách a represálie voči demonštrantom dostal aj prezident Alexander Lukašenko. Vo štvrtok krátko pred začiatkom dvojdňového zasadnutia Európskej rady to v Bruseli povedal český premiér Andrej Babiš.



"Tie sankcie práve naňho by mali byť uvalené. On je ten, ktorý stojí za násilím na Bielorusoch. Niektoré krajiny sa tomuto bránia, nechápem prečo, nechcem ich menovať, ale pre mňa je to samozrejmé, že práve naňho by mali byť sankcie uvalené," konštatoval Babiš.



Pripomenul, že sankčný zoznam pre Bielorusko presadzovali aj premiéri Vyšehradskej štvorky (V4) na svojom stretnutí v poľskom meste Lublin, pričom poľský premiér Mateusz Morawiecki predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej odovzdal návrh V4 ako pomôcť Bielorusku v ekonomickej oblasti. Táto konkrétna pomoc je podľa neho viazaná na slobodné voľby, v ktorých sa Bielorusi sami rozhodnú, koho si zvolia za prezidenta.



Babiš uviedol, že v návrhu záverov Európskej rady je aj zmienka o pokuse otráviť ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. EÚ tento útok odsúdi, ale lídri zrejme nebudú v tejto súvislosti rokovať o dodatočných sankciách proti Rusku.



Medzi hlavné témy summitu budú patriť aj obchodná politika EÚ voči Číne a Spojeným štátom a napätie medzi Cyprom, Gréckom a Tureckom vyvolané tureckými prieskumnými aktivitami vo východnom Stredomorí. Lídri EÚ budú informovaní o nedávnych rokovaniach medzi EÚ a Čínou ohľadom investičnej dohody. V oblasti vnútorného trhu sa Babiš zasadzuje za prijatie dohody, ktorá by odstraňovala bariéry pre firmy. Upozornil, že treba pripraviť pôdu na obnovenie obchodných rokovaní s USA hneď po amerických prezidentských voľbách a dokončiť obchodné rokovania so združením Mercosur.