Podľa Babiša nie je dôvod na predĺženie núdzového stavu

Praha 21. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš a jeho ministri z hnutia ANO si neželajú predĺžiť núdzový stav. Naopak, ministri z ČSSD s predĺžením súhlasia. Vláda bude o tomto spore medzi koaličnými partnermi rozhodovať vo štvrtok, uviedol v utorok spravodajský portál iDNES.cz.



Kabinet premiéra Babiša sa zatiaľ nerozhodol, či bude žiadať poslancov o možnosť núdzový stav znova predĺžiť. Núdzový stav v Česku zatiaľ platí do 30. apríla.



"Musíme si to vzájomne vydiskutovať. Nemyslím si však, že je dôvod stav naďalej predlžovať," povedal Babiš pre televíziu Prima.



Šéf Ústredného krízového štábu a predseda ČSSD Jan Hamáček opakovane vyhlásil, že predĺženie bude nutné najmä z dôvodu jednoduchšieho nakupovania ochranných prostriedkov.



"Ak si pán premiér nepraje predĺženie núdzového stavu, nemá zmysel o to žiadať," reagoval Hamáček na vyhlásenie premiéra na Twitteri s tým, že na ministerstve vnútra tak ku koncu apríla vydá pokyny na ukončenie centrálnej distribúcie ochranných pomôcok.



Podľa Hamáčka sa tak nákup ochranných pomôcok bude od 1. mája musieť riadiť štandardným postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní a kompetenčného zákona. Rezort zdravotníctva teda zabezpečí ochranné pomôcky aj testovanie, a kraje a ostatné inštitúcie si samostatne zabezpečia materiálne a personálne kapacity. Polícia, vojaci a hasiči sa taktiež budú môcť vrátiť k svojej práci, ktorá už nebude vyžadovať núdzový režim.



V ČR sa k utorňajšiemu večeru uskutočnilo 178.617 testov na nový koronavírus, z ktorých bolo 6961 pozitívnych. Ochorenie COVID-19, ktoré vírus vyvoláva, si vyžiadalo 201 obetí. Vyliečilo sa z neho 1753 osôb.