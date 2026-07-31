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Babiš: Situácia v Ceute je škandál
Babiš kritizoval španielsku vládu za to, že umožnila legálny pobyt tým migrantom, ktorí boli v krajine pred 1. januárom tohto roka a mali čistý register trestov.
Autor TASR
Praha 31. júla (TASR) - Schengenský priestor by sa mal podľa českého premiéra Andreja Babiša pre Španielsko okamžite uzavrieť. Situáciu po preniknutí desiatok tisíc migrantov do Ceuty považuje za škandál, ktorý spôsobila španielska vláda. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka na piatkovej tlačovej konferencii síce označil aktuálnu situáciu za zložitú, Španielsko by však zo schengenu nevylučoval, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš kritizoval španielsku vládu za to, že umožnila legálny pobyt tým migrantom, ktorí boli v krajine pred 1. januárom tohto roka a mali čistý register trestov. Podľa českého premiéra sa opakuje história z roku 2015, keď pravidlá uvoľnila nemecká vláda. Ak by sa situácia opakovala aj v ďalších krajinách, schengen sa podľa neho rozpadne.
„Je to len potvrdenie toho, že niektorí európski politici kašlú na to, čo sa stane, keď toto urobia, ale ohrozujú ďalšie štáty. Nás sa to netýka, pretože my sme sa jasne vymedzili proti migrácii. Prijali sme zákony, tvrdo budeme postihovať ilegálnu migráciu, takže nám to nehrozí,“ dodal Babiš.
Šéf českej diplomacie Macinka tak razantný postoj nemá. „Ja by som nebol tak kategorický a nevylučoval Španielsko zo schengenu, ale očakávam, že sa k tomu nejako postavia. Môžem k tomu povedať len to, že dostávame za pravdu my, ktorí sme dlho problém masovej migrácie kritizovali a kritizovali sme tých, ktorí tento problém podceňovali alebo ho nechceli vidieť. Je to zásadný problém. Masová migrácia do Európy je veľký problém, je to veľké ohrozenie vnútornej bezpečnosti jednotlivých krajín. Je potrebné to lepšie zvládať,“ vyhlásil Macinka.
Dodal, že títo ľudia by mali byť vrátení naspäť do Maroka. Neziskové organizácie, ktoré im pomáhajú, vytvárajú podľa neho dojem, že je po migrantoch v Európe dopyt. „Je to vážny problém, Európa by mala povedať masovej migrácii nie a tiež by mala dať najavo, že ten falošný dopyt, ktorý bol týmto migrantom vysielaný, skončil,“ podotkol šéf českej diplomacie.
Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo v uplynulých dňoch približne 60.000 migrantov bez povolenia. Väčšina z nich sa tam dostala po mori. Pri pokuse dostať sa do španielskej enklávy zahynulo minimálne 34 ľudí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Babiš kritizoval španielsku vládu za to, že umožnila legálny pobyt tým migrantom, ktorí boli v krajine pred 1. januárom tohto roka a mali čistý register trestov. Podľa českého premiéra sa opakuje história z roku 2015, keď pravidlá uvoľnila nemecká vláda. Ak by sa situácia opakovala aj v ďalších krajinách, schengen sa podľa neho rozpadne.
„Je to len potvrdenie toho, že niektorí európski politici kašlú na to, čo sa stane, keď toto urobia, ale ohrozujú ďalšie štáty. Nás sa to netýka, pretože my sme sa jasne vymedzili proti migrácii. Prijali sme zákony, tvrdo budeme postihovať ilegálnu migráciu, takže nám to nehrozí,“ dodal Babiš.
Šéf českej diplomacie Macinka tak razantný postoj nemá. „Ja by som nebol tak kategorický a nevylučoval Španielsko zo schengenu, ale očakávam, že sa k tomu nejako postavia. Môžem k tomu povedať len to, že dostávame za pravdu my, ktorí sme dlho problém masovej migrácie kritizovali a kritizovali sme tých, ktorí tento problém podceňovali alebo ho nechceli vidieť. Je to zásadný problém. Masová migrácia do Európy je veľký problém, je to veľké ohrozenie vnútornej bezpečnosti jednotlivých krajín. Je potrebné to lepšie zvládať,“ vyhlásil Macinka.
Dodal, že títo ľudia by mali byť vrátení naspäť do Maroka. Neziskové organizácie, ktoré im pomáhajú, vytvárajú podľa neho dojem, že je po migrantoch v Európe dopyt. „Je to vážny problém, Európa by mala povedať masovej migrácii nie a tiež by mala dať najavo, že ten falošný dopyt, ktorý bol týmto migrantom vysielaný, skončil,“ podotkol šéf českej diplomacie.
Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo v uplynulých dňoch približne 60.000 migrantov bez povolenia. Väčšina z nich sa tam dostala po mori. Pri pokuse dostať sa do španielskej enklávy zahynulo minimálne 34 ľudí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)