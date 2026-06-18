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Babiš: Snáď bude mier na Blízkom východe trvalý
Babiš podľa svojich slov nepozná obsah memoranda o porozumení o ukončení vojny, ktoré podpísali prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján.
Autor TASR
Praha 18. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš dúfa, že mier na Blízkom východe bude trvalý a k žiadnemu ďalšiemu významnému konfliktu na svete nedôjde, aby sa americký prezident Donald Trump mohol opäť venovať dosiahnutiu mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Babiš to povedal na štvrtkovom brífingu pred odletom na summit EÚ do Bruselu. Zároveň poznamenal, že Európa by mala začať hrať v tejto súvislosti „nejakú rolu a nečakať“, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš podľa svojich slov nepozná obsah memoranda o porozumení o ukončení vojny, ktoré podpísali prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján. Americká strana jeho znenie zverejnila v stredu.
Podpis tejto dohody privítal. „Ak to teda, samozrejme, dopadne tak, ako to americký prezident prezentoval, tak budeme určite radi, že sa konflikt skončí. Dúfajme, že mier bude trvalý a že sa zase niečo nestane, aby sa pán prezident Trump mohol zase venovať mieru na Ukrajine, keď teda EÚ je impotentná to riešiť. Bohužiaľ,“ podotkol český premiér.
Dodal, že v poslednej dobe zaznievajú hlasy lídrov EÚ o tom, že Európa by mala začať komunikovať s Ruskom. Pripomenul tiež utorkovú správu agentúry AFP o tom, že kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Agentúra o tom informovala s odvolaním sa na nemenovaného európskeho predstaviteľa.
„Neviem, či je to pravda, ale je fakt, že ak je Európa najviac ohrozená a zároveň to všetko platí, mala by už konečne začať hrať nejakú rolu a nečakať,“ zdôraznil Babiš. Naposledy o tom hovoril začiatkom júna, keď navrhol, že by mohla vzniknúť európska diplomatická misia na čele s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorá by rokovala s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Určite si všetci prajeme, aby bol čo najskôr mier,“ dodal vo štvrtok.
Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi sú od začiatku konfliktu medzi Iránom a USA pozastavené. Viacerí lídri preto vyzývajú, aby EÚ prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Vyzval na to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa vo štvrtok zúčastní na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Babiš podľa svojich slov nepozná obsah memoranda o porozumení o ukončení vojny, ktoré podpísali prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján. Americká strana jeho znenie zverejnila v stredu.
Podpis tejto dohody privítal. „Ak to teda, samozrejme, dopadne tak, ako to americký prezident prezentoval, tak budeme určite radi, že sa konflikt skončí. Dúfajme, že mier bude trvalý a že sa zase niečo nestane, aby sa pán prezident Trump mohol zase venovať mieru na Ukrajine, keď teda EÚ je impotentná to riešiť. Bohužiaľ,“ podotkol český premiér.
Dodal, že v poslednej dobe zaznievajú hlasy lídrov EÚ o tom, že Európa by mala začať komunikovať s Ruskom. Pripomenul tiež utorkovú správu agentúry AFP o tom, že kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Agentúra o tom informovala s odvolaním sa na nemenovaného európskeho predstaviteľa.
„Neviem, či je to pravda, ale je fakt, že ak je Európa najviac ohrozená a zároveň to všetko platí, mala by už konečne začať hrať nejakú rolu a nečakať,“ zdôraznil Babiš. Naposledy o tom hovoril začiatkom júna, keď navrhol, že by mohla vzniknúť európska diplomatická misia na čele s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorá by rokovala s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Určite si všetci prajeme, aby bol čo najskôr mier,“ dodal vo štvrtok.
Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi sú od začiatku konfliktu medzi Iránom a USA pozastavené. Viacerí lídri preto vyzývajú, aby EÚ prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Vyzval na to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa vo štvrtok zúčastní na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)