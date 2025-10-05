< sekcia Zahraničie
Babiš: SPD možno dostane kreslo predsedu Poslaneckej snemovne
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš pravdepodobne ponúkne šéfovi hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomimu Okamurovi výmenou za podporu menšinovej vlády kreslo predsedu Poslaneckej snemovne. Povedal to v nedeľu v rozhovore pre portál iDnes.cz. Požiadavku strany Motoristi, aby bol v ČR do štyroch rokov vyrovnaný rozpočet, považuje za nezmysel, informuje TASR.
Babiš podľa portálu Novinky.cz odmietol komentovať podobu novej vlády. V sobotu sa síce zišiel s SPD a Motoristami, s ktorými rokuje o možnej budúcej vláde, išlo však podľa neho len o informatívne stretnutia.
Isté však je, že niektoré požiadavky strán nemá v úmysle splniť. „Zdravotníctvo nikomu nedáme, to je pre nás absolútnou prioritou,“ vyhlásil a dodal, že to už nebude komentovať. Na ministerstvo zdravotníctva chce ANO dosadiť bývalého šéfa tohto rezortu Adama Vojtěcha.
Odmietol tiež požiadavku Motoristov o vyrovnanom rozpočte do štyroch rokov. Podľa Babiša ide o nezmysel, pretože je potrebné investovať. „Máme tu (jadrovú elektráreň) Dukovany, chceme investovať do dopravnej infraštruktúry. To nesmieme zastaviť,“ konštatoval.
S SPD rokuje o možnosti, že by do vlády nominoval nestraníckych odborníkov. „Je v hre, že by SPD mala predsedu Snemovne,“ povedal Babiš. Server Novinky.cz informuje, že už mesiace sa špekuluje o tom, že by sa novým šéfom dolnej komory Parlamentu ČR mohol stať Okamura.
Babiš tiež opakovane vyhlásil, že sa podriadi zákonu o konflikte záujmov, ktorý by v prípade, že by bol menovaný za premiéra, bránil jeho spoločnosti Agrofert poberať dotácie. „S riešením prídem za pánom prezidentom (Petrom Pavlom), keď nastane čas,“ povedal. Objasnil, že tak urobí do 30 dní od vymenovania do funkcie, ako to vyžaduje zákon.
Predseda hnutia ANO v nedeľu na Pražskom hrade rokoval s prezidentom Pavlom, ktorý ho ešte zatiaľ nepoveril zostavením vlády. Pavel v priebehu nedele rokoval aj s premiérom Petrom Fialom zo SPOLU, predsedníčkou Poslaneckej snemovne ČR a šéfkou strany TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a šéfom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vítom Rakušanom.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi s 6,77 percenta hlasov.
