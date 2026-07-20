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Babiš spochybnil prínos koalície ochotných i novej iniciatívy z Paríža
Babiš najskôr zdôraznil, že o vzniku koalície a rokovaní jej členov sa dozvedel až po pristátí v Paríži minulý týždeň, kam prišiel na rokovanie koalície ochotných.
Autor TASR
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Praha 20. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš spochybnil prínos takzvanej koalície ochotných a tiež novej koalície protivzdušnej obrany, ktorá vznikla minulý týždeň v Paríži. Na otázku, či sa do nej ČR nezapojí, odpovedal, že sa z nej zrejme stane len ďalšia z „deklarácií, z ktorých nič nevypadne“ a v takých byť nepotrebuje. Na pondelkovej tlačovej konferencii po rokovaní vlády však zároveň zdôraznil, že je nutné, aby Európa spolupracovala na výrobe systéme podobnom americkému Patriotu tak, ako sa to stalo pri projekte Airbus, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš najskôr zdôraznil, že o vzniku koalície a rokovaní jej členov sa dozvedel až po pristátí v Paríži minulý týždeň, kam prišiel na rokovanie koalície ochotných. Údajne mu o tom vopred nepovedali českí úradníci, aj keď to vedeli. „12. mája bol nejaký rozhovor o tej koalícii, kde to úradníci vyhodnotili, že to nie je dôležité a ja som o tom nebol informovaný. Dnes ráno som o tom hovoril s ministerstvom obrany a je neuveriteľné, že táto vec nikdy nebola na Bezpečnostnej rade štátu... Mimochodom, výsledok účasti ČR v koalícii ochotných je nula,“ vyhlásil český premiér.
Deklarácií, z ktorých nikdy nič nevzniklo, je podľa slov Babiša mnoho. Ako príklad uviedol projekt European Sky Shield Initiative, ktorý v roku 2022 iniciovalo Nemecko. „Pýtal som sa, aký je výsledok. Údajne žiadny,“ povedal český premiér. Podobný osud podľa neho čaká aj novú koalíciu o ochrane proti balistickým raketám. „Byť v nejakej koalícii na papieri, ako sme v koalícii ochotných – z toho nič nevypadlo, nikdy, len nejaké reči politikov. Tak v takých ja nepotrebujem byť,“ povedal Babiš, no dodal, že tam chodí a predkladá návrhy.
Je však podľa neho nutné, aby sa Európa spoločne podieľala na výrobe protivzdušnej obrany, ktorá bude podobná americkému systému Patriot. Celé to podľa neho stojí na dohode medzi Francúzskom a Nemeckom. „Európa potrebuje, aby sa Francúzsko a Nemecko dohodli na ,systéme Airbus‘... A nie že tam bude aj Ukrajina aj Veľká Británia. Británia nech sa vráti do EÚ. Má to byť ekonomický projekt la Airbus, kde Európa bude vyrábať európske Patrioty a buď ich sama vyvinie alebo by mala kúpiť licenciu od Spojených štátov,“ vyhlásil. ,Systémom Airbus‘ Babiš myslí dohodu európskych štátov na spoločnom vývine a výrobe namiesto toho, aby produkt vyvíjal každý sám.
Dodal, že o tom napíše európskym lídrom list, lebo je presvedčený, že ak sa na tom nedohodnú veľké krajiny, skončí to rovnako ako s projektom výroby stíhačiek, ktoré spolu chceli vyrábať Francúzsko a Nemecko, ale nedohodli sa.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Babiš najskôr zdôraznil, že o vzniku koalície a rokovaní jej členov sa dozvedel až po pristátí v Paríži minulý týždeň, kam prišiel na rokovanie koalície ochotných. Údajne mu o tom vopred nepovedali českí úradníci, aj keď to vedeli. „12. mája bol nejaký rozhovor o tej koalícii, kde to úradníci vyhodnotili, že to nie je dôležité a ja som o tom nebol informovaný. Dnes ráno som o tom hovoril s ministerstvom obrany a je neuveriteľné, že táto vec nikdy nebola na Bezpečnostnej rade štátu... Mimochodom, výsledok účasti ČR v koalícii ochotných je nula,“ vyhlásil český premiér.
Deklarácií, z ktorých nikdy nič nevzniklo, je podľa slov Babiša mnoho. Ako príklad uviedol projekt European Sky Shield Initiative, ktorý v roku 2022 iniciovalo Nemecko. „Pýtal som sa, aký je výsledok. Údajne žiadny,“ povedal český premiér. Podobný osud podľa neho čaká aj novú koalíciu o ochrane proti balistickým raketám. „Byť v nejakej koalícii na papieri, ako sme v koalícii ochotných – z toho nič nevypadlo, nikdy, len nejaké reči politikov. Tak v takých ja nepotrebujem byť,“ povedal Babiš, no dodal, že tam chodí a predkladá návrhy.
Je však podľa neho nutné, aby sa Európa spoločne podieľala na výrobe protivzdušnej obrany, ktorá bude podobná americkému systému Patriot. Celé to podľa neho stojí na dohode medzi Francúzskom a Nemeckom. „Európa potrebuje, aby sa Francúzsko a Nemecko dohodli na ,systéme Airbus‘... A nie že tam bude aj Ukrajina aj Veľká Británia. Británia nech sa vráti do EÚ. Má to byť ekonomický projekt la Airbus, kde Európa bude vyrábať európske Patrioty a buď ich sama vyvinie alebo by mala kúpiť licenciu od Spojených štátov,“ vyhlásil. ,Systémom Airbus‘ Babiš myslí dohodu európskych štátov na spoločnom vývine a výrobe namiesto toho, aby produkt vyvíjal každý sám.
Dodal, že o tom napíše európskym lídrom list, lebo je presvedčený, že ak sa na tom nedohodnú veľké krajiny, skončí to rovnako ako s projektom výroby stíhačiek, ktoré spolu chceli vyrábať Francúzsko a Nemecko, ale nedohodli sa.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)