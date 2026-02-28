< sekcia Zahraničie
Babiš: Stojíme za spojencami, iránsky jadrový program je nebezpečný
Praha/Teherán 28. februára (TASR) - Nekontrolovateľný iránsky jadrový program a podpora terorizmu sú podľa českého premiéra Andreja Babiša nebezpečenstvom aj pre Česko a celú Európu. ČR preto podľa jeho slov stojí na strane spojencov. Napísal to v sobotu na sociálnej sieti X v reakcii na útoky Spojených štátov a Izraela na ciele v Iráne, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Situáciu na Blízkom východe pozorne sledujeme, v tejto chvíli je pre nás najdôležitejšie zaistiť bezpečnosť našich občanov, ktorí sa v Iráne stále nachádzajú,“ uviedol Babiš a dodal, že o situácii hovoril s ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom, ktorý je v kontakte so zastupiteľským úradom v Teheráne. „Verím, že v regióne čoskoro nastane stabilita a mier,“ dodal český premiér.
Macinka uviedol, že ráno telefonoval so šéfom izraelskej diplomacie Gideonom Saarom, ktorý mu potvrdil, že hlavným cieľom úderov sú podzemné iránske jadrové zariadenia a ďalšie vojenské objekty spojené s arzenálom balistických rakiet. „Očakávame masívnejšiu operáciu, ktorá môže trvať aj niekoľko týždňov,“ podotkol.
Zdôraznil, že rezort dlhodobo varoval pred cestami do regiónu a v posledných týždňoch dôrazne vyzýval prítomných Čechov, aby krajinu okamžite opustili. Momentálne sa podľa údajov ministerstva v Iráne nachádzajú traja Česi. „Českým občanom aj naďalej silne odporúčame necestovať do krajín blízkovýchodného regiónu. Okrem Iránu a Izraela sa varovanie týka tiež plánovaných ciest do Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Spojených arabských emirátov,“ dodal Macinka.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)