Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. december 2025Meniny má Štefan
< sekcia Zahraničie

Babiš telefonoval s Trumpom, rokovali o migrácií i vojne na Ukrajine

.
Český premiér Andrej Babiš sleduje menovanie členov svojej vlády na Pražskom hrade v pondelok 15. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Babiš na záver uviedol, že sa s rodinou chystá na lyže, kde sa bude pripravovať na budúci rok.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha/Washington 26. decembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že mu v piatok telefonoval americký prezident Donald Trump. Rokovali spolu o vojne na Ukrajine, migrácií, Európe či o Vyšehradskej skupine (V4), informuje TASR.

Babiš sa vo videu na sieti X ospravedlnil za rušenie na druhý sviatok vianočný. S americkým prezidentom sa podľa svojich slov dlho rozprávali o vojne, migrácii, Európe, V4 či o jeho návšteve v USA v roku 2019.

Pripravovali sme to niekoľko dní, ale ja som tomu neveril až do poslednej chvíle, že mi zavolá,“ uviedol Babiš a neskôr doplnil, že to bol pre neho šok. Telefonát však označil za dobrú správu pre Českú republiku.

Babiš na záver uviedol, že sa s rodinou chystá na lyže, kde sa bude pripravovať na budúci rok. „Sľubujem, že snáď už nikto dôležitý nezavolá, aby som vás nemusel otravovať. Ďakujem za pochopenie,“ uzavrel český premiér.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové