Babiš telefonoval s Trumpom, rokovali o migrácií i vojne na Ukrajine
Autor TASR
Praha/Washington 26. decembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že mu v piatok telefonoval americký prezident Donald Trump. Rokovali spolu o vojne na Ukrajine, migrácií, Európe či o Vyšehradskej skupine (V4), informuje TASR.
Babiš sa vo videu na sieti X ospravedlnil za rušenie na druhý sviatok vianočný. S americkým prezidentom sa podľa svojich slov dlho rozprávali o vojne, migrácii, Európe, V4 či o jeho návšteve v USA v roku 2019.
„Pripravovali sme to niekoľko dní, ale ja som tomu neveril až do poslednej chvíle, že mi zavolá,“ uviedol Babiš a neskôr doplnil, že to bol pre neho šok. Telefonát však označil za dobrú správu pre Českú republiku.
Babiš na záver uviedol, že sa s rodinou chystá na lyže, kde sa bude pripravovať na budúci rok. „Sľubujem, že snáď už nikto dôležitý nezavolá, aby som vás nemusel otravovať. Ďakujem za pochopenie,“ uzavrel český premiér.
