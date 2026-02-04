< sekcia Zahraničie
Babiš: Téma Turek vo vláde je uzavretá
Tému ministerského postu pre čestného predsedu strany Motoristi sebe Filipa Turka, pre ktorú celý spor s prezidentom vznikol, považuje Babiš za uzavretú.
Autor TASR,aktualizované
Praha 4. februára (TASR) - Vo vláde Andreja Babiša nebude Filip Turek, lebo prezident Petr Pavel ho do funkcie ministra nikdy nevymenuje. Český premiér to povedal novinárom v stredu po skončení rokovania Bezpečnostnej rady štátu. Na rannej schôdzke sa s prezidentom podľa jeho slov zhodli na potrebe upokojiť situáciu. Babiš zároveň oznámil, že koordinačné schôdzky najvyšších ústavných činiteľov o zahraničnej politike ČR, ktoré sa pravidelne konali na Pražskom hrade, už nebudú. Nie sú vraj potrebné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Konštatovali sme, že máme záujem, aby sa situácia ohľadom rôznych výrokov na pána prezidenta zo strany mojich koaličných partnerov upokojila,“ vyhlásil predseda českej vlády. Pripomenul, že sa s členmi kabinetu zhodli, že nemajú záujem o konflikt s hradom.
Tému ministerského postu pre čestného predsedu strany Motoristi sebe Filipa Turka, pre ktorú celý spor s prezidentom vznikol, považuje Babiš za uzavretú. „Pán prezident ho nie je ochotný vymenovať za ministra, takže toto už je preč a už sa k tomu nebudeme vracať... Vo vláde nebude, lebo ho pán prezident nikdy nevymenuje,“ dodal.
S Pavlom sa podľa jeho slov zhodli na tom, že nedáva zmysel, aby pokračovali koordinačné schôdzky k českej zahraničnej politike v doterajšom formáte - teda že sa stretli hlava štátu, predseda vlády, predsedovia oboch komôr parlamentu a väčšinou aj minister zahraničných vecí. S Pavlom sa už bude stretávať len Babiš sám.
Podotkol, že zahraničnú politiku vlády strany koordinujú v rámci koalície. Prezident sa podľa Babiša bude stretávať so všetkými ústavnými činiteľmi zrejme zvlášť. „Záver je taký, že sa s pánom prezidentom budeme ohľadom zahraničnej politiky stretávať bilaterálne... Dohodli sme sa, že budeme rokovať len pán prezident a ja. To znamená, že on bude rokovať s pánom Vystrčilom a ja to budem riešiť v rámci koalície. Takže už tie schôdze nebudú, pretože vlastne ani nie sú potrebné,“ dodal Babiš.
Rozhodnutie ukončiť pravidelné koordinačné schôdzky kritizoval bývalý český premiér Petr Fiala. Na sociálnej sieti X reagoval, že na koordinácii zahraničnej politiky s najvyššími ústavnými činiteľmi si počas toho, keď bol premiérom, vždy zakladal. „Ak chceme, aby nás v zahraničí brali vážne, musíme hovoriť jedným hlasom - a presne to sme robili. Netrvalo to ani dva mesiace a Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura to zbúrali. Obávam sa, že výsledkom bude opäť chaos a že nás nikto nebude brať vážne. To je úplne zle,“ napísal expremiér.
Babiš s prezidentom okrem toho hovorili aj o veľvyslancoch. Česká vláda nedávno zrušila uznesenie o vyslaní mnohých vedúcich diplomatických misií, ktorých na jednotlivé zastupiteľské úrady vo svete vybrala ešte predchádzajúca vláda a schválil ich prezident. Pražský hrad to vtedy označil za mimoriadny krok, ktorý v moderných dejinách Česka nemá obdobu. Babiš teraz prezidentovi vysvetľoval, že podľa súčasnej vlády boli títo veľvyslanci schválení predčasne.
„Podľa nášho gusta tam je veľmi veľa politických nominantov. Niekto môže argumentovať, že aj my sme mali. Jedného, a to bol pán (Adam) Vojtěch (minister zdravotníctva v súčasnej aj bývalej Babišovej vláde, pozn. TASR), ktorý sa stal potom najlepšie hodnoteným veľvyslancom v rámci EÚ podľa nejakých tabuliek. Takže bude o tom diskusia a určite o tom bude debata medzi mnou a pánom prezidentom, ktorí veľvyslanci by tam mali zostať a ktorí by sa eventuálne mohli zmeniť,“ vysvetlil ďalší postup. Rovnako bude s prezidentom ešte hovoriť o tom, kto z nich pôjde na summit NATO do Ankary.
