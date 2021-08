Babiš: Tretím evakuačným letom z Kábulu sa misia pre ČR skončila

Praha 19. augusta (TASR) - Česko po uskutočnenej tretej fáze evakuácie afganských spolupracovníkov s rodinami už ďalšie lety z Kábulu do ČR neplánuje. Počas tlačovej konferencie to vo štvrtok oznámil premiér Andrej Babiš.



"Zareagovali sme veľmi rýchlo a rozhodne, akcia sa nám podarila. Vojaci aj veľvyslanec (Jiří Baloun) predviedli skvelý výkon. Dokázali pri evakuácii niečo, čo si z nás nikto nevie predstaviť," povedal Babiš počas tlačovej konferencie, ktorú naživo prenášala televízia ČT24.



Evakuačné lety podľa českého ministra zahraničných vecí Jakuba Kulhánka prepravili do Česka 170 Afgancov.



"Previezli sme všetkých, ktorí boli na evakuáciu určení... Operácia je veľkým zázrakom. Z krajiny sa podarilo dostať ľudí aj napriek chaosu, ktorý v Afganistane panuje," povedal Kulhánek a dodal, že veľvyslanec Baloun od neho dostane medailu.



Jiří Baloun vyhlásil, že "Česká republika sa nemá za čo hanbiť. Vzali sme maximum ľudí, vrátane miestnych spolupracovníkov," priblížil.



Armáda ČR v predchádzajúcich dňoch vypravila tri letecké špeciály, ktoré do Česka priviezli aj samotného Balouna. Český minister vnútra Jan Hamáček ešte vo štvrtok predpoludním spresnil, že "ak by sa ukázalo, že niekto na mieste zostal, využijeme pomoc spojencov," povedal Hamáček pre Český rozhlas.



Podľa najnovších informácií sa dve afganské rodiny s väzbami na ČR, ktoré čakali na letisku v Kábule, dostali do amerického evakuačného lietadla.