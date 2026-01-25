Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. január 2026Meniny má Gejza
< sekcia Zahraničie

Babiš: Trumpove slová o vojakoch v Afganistane sú za hranou

.
Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Reagoval tak na tvrdenie šéfa Bieleho domu, že jednotky niektorých členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) sa počas vojny v Afganistane vyhýbali frontovej línii. Informuje o tom TASR.

Autor TASR
Praha 25. januára (TASR) - Slová amerického prezidenta Donalda Trumpa sú za hranou a znevažujú odkaz českých vojakov, uviedol v nedeľu pre portál Novinky.cz český premiér Andrej Babiš. Reagoval tak na tvrdenie šéfa Bieleho domu, že jednotky niektorých členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) sa počas vojny v Afganistane vyhýbali frontovej línii. Informuje o tom TASR.

Samozrejme, že tie slová sú nezmysel. Donald Trump svojimi výrokmi často rád provokuje, ale toto je za hranou. Znevažuje to odkaz našich vojakov, ktorí na spojeneckých misiách položili život alebo boli zranení,“ poznamenal Babiš. Počas misií v Afganistane zahynulo 14 českých vojakov, pripomína portál.

Minister zahraničných vecí ČR Petr Macinka zdôraznil, že nasadenie vojakov v Afganistane by „nemalo byť spochybňované. Ich činnosť podliehala veleniu NATO, avšak s tým, že vrchný veliteľ bol takmer vždy americký generál“.

Na tvrdenia Trumpa, že vojaci iných krajín NATO sa počas misie v Afganistane vyhýbali frontovej línii, ostro reagovali viaceré štáty vrátane Poľska, Talianska, Francúzska, Británie či Austrálie. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre Fox News odvysielanom vo štvrtok tiež zopakoval svoj názor, že NATO nepríde Spojeným štátom na pomoc, ak o to požiadajú.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude