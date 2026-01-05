< sekcia Zahraničie
Babiš Turka na post ministra životného prostredia nakoniec navrhne
Babiš nedávno uviedol, že by Turek mal dostať šancu.
Autor TASR
Praha 5. januára (TASR) — Český premiér Andrej Babiš v stredu odovzdá prezidentovi Petrovi Pavlovi návrh na vymenovanie poslanca Filipa Turka za ministra životného prostredia. Povedal to v pondelok po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe
„Riešili sme to ráno na koalícii (koaličnej rade, pozn. TASR) a na želanie Motoristov to tam ponesiem,“ reagoval premiér na otázku, či prezidentovi v stredu na spoločnom novoročnom obede na Pražskom hrade predloží aj návrh, aby do funkcie šéfa rezortu životného prostredia vymenoval čestného prezidenta Motoristov.
Babiš v rozhovore pre Deník nedávno uviedol, že by Turek mal dostať šancu. „Za mňa je pán Turek tvárou Motoristov. Vyhral im európske a de facto aj naše voľby. Tie hlúposti a neprijateľné veci, ktoré mal robiť v minulosti, väčšinou popiera alebo (sa) nejako obhajuje. Keby ich urobil, je to samozrejme neprijateľné, ale asi by si zaslúžil dostať šancu,“ uviedol vtedy Babiš.
Turek v pondelok pri príchode na koaličnú radu zopakoval, že Motoristi iného kandidáta na ministra životného prostredia nemajú. Dúfa, že prezident názor na jeho osobu zmení. Zároveň podotkol, že ide o vládu premiéra a nie prezidenta.
Pavel sa v minulosti opakovane vyjadril, že má s nomináciou Turka problém a podľa neho by vôbec nemal byť členom vlády. Po stretnutí s ním krátko pred Vianocami uviedol, že osoba s takýmto správaním a vystupovaním, aké má Turek, nemôže byť ministrom. Zároveň predpokladal, že z týchto dôvodov ho predseda vlády na ministra nenavrhne. Pavel vtedy zdôraznil, že premiér je povinný chrániť ústavné hodnoty.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
