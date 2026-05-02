Sobota 2. máj 2026
Babiš tvrdí, že sa v nedeľu na summite EPC stretne so Zelenským

Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Konštatoval, že na návštevu Ukrajiny sa nechystá.

Autor TASR
Praha 2. mája (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa v nedeľu v Arménsku stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. O tomto plánovanom stretnutí v piatok povedal portálu iDnes.cz. Pôjde o jeho prvé stretnutie s prezidentom Ukrajiny od nástupu do úradu, píše TASR.

Babiš cestuje do Jerevanu na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC). „Budem tam mať aj krátke bilaterálne stretnutia s britským premiérom (Keirom) Starmerom, so srbským premiérom (Djurom Macutom) alebo s moldavskou prezidentkou (Maiou Sanduovou). Po prvýkrát budem rokovať aj s ukrajinským prezidentom Zelenským,“ povedal.

K rokovaniu so Zelenským povedal, že je dôležité, aby sa stretli. Konštatoval, že na návštevu Ukrajiny sa nechystá. So Zelenským by sa však podľa svojich slov mohol stretnúť na summite v Poľsku, ktorý sa bude týkať rekonštrukcie Ukrajiny.

Babiš odletí do Arménska v nedeľu (3. mája) na spomínaný summit EPC, ktorý sa bude zaoberať energetickou a hospodárskou bezpečnosťou, aktuálnou geopolitickou situáciou a posilňovaniu stability v Európe.

Európske politické spoločenstvo je medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorej vznik inicioval v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ide o neformálne zhromaždenie takmer 50 hláv štátov a vlád členských krajín Európskej únie, Británie, Nórska, Švajčiarska či Ukrajiny. Na summit v Arménsku dostal pozvanie aj kanadský premiér Mark Carney.
