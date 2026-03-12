< sekcia Zahraničie
Babiš tvrdí, že to Trumpovi vysvetlí.Ten kritizuje ČR za výdavky
Praha 12. marca (TASR) - Americký veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii Matthew Whitaker vo štvrtok na sociálnej sieti X uviedol, že zo záväzkov NATO nemá nikto výnimku. Zdieľal pritom článok o schválenom českom rozpočte na tento rok, ktorý nedosahuje záväzky voči Aliancii. Je tak v krátkom čase ďalším americkým predstaviteľom, ktorý ČR v tejto veci kritizoval. Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok uviedol, že to prezidentovi Donaldovi Trumpovi vysvetlí, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Všetci spojenci musia niesť svoj podiel zodpovednosti a dodržať Haagsky záväzok v oblasti obrany. Tieto hodnoty nie sú náhodné. Ide o to odpovedať na súčasnú situáciu - a tá vyžaduje, aby štandardom bolo päť percent. Žiadne výhovorky, žiadne výnimky,“ napísal Whitaker. Minulý týždeň ČR kritizoval veľvyslanec USA v Česku Nicholas Merrick, ktorý upozornil na to, že ČR bude v tomto roku zrejme patriť medzi krajiny s najnižšími výdavkami na obranu v NATO.
Babiš sa k téme vyjadril počas interpelácií v Poslaneckej snemovni. Predseda opozičnej ODS Martin Kupka sa ho pýtal, ako chce vláda zabezpečiť, aby ČR spojenecké záväzky plnila. Premiér označil starosť opozície za dojemnú. „Vy si nerobte starosti o to, čo tu odkazuje pán veľvyslanec neviem komu. Ja som ho tento rok nevidel,“ povedal. Naplánované výdavky Česka na obranu sú podľa Babiša na úrovni ostatných členských štátov, ako príklady menoval Taliansko či Kanadu.
To, prečo jeho kabinet škrtol financie, ktoré na obranu naplánovala predchádzajúca vláda, vraj už Trumpovi vysvetľoval a vysvetlí mu to znovu ako aj ďalším spojencom. „My to radi pánovi prezidentovi Trumpovi vysvetlíme, nemáme s tým žiaden problém... Pre nás aj pre budúci rozpočet bude na prvom mieste zdravotníctvo. Ale samozrejme aj vojaci... My určite našu armádu podporíme a nie je potrebné mať žiadne starosti, čo by sa stalo. Určite to radi našim spojencom vysvetlíme. Ja si s pánom generálnym tajomníkom NATO často píšem SMS-ky,“ povedal poslancom Babiš.
Trumpovi vraj už hovoril, čo sa podľa neho dialo v českom rezorte obrany za minulej vlády. „Je tu veľké podozrenie na podivné zákazky. A my samozrejme budeme plniť naše záväzky voči NATO,“ dodal.
K situácii sa počas návštevy Litvy vyjadril aj prezident Petr Pavel a vládu opäť skritizoval. Zdôraznil, že ČR nie je jedinou krajinou, ktorá chce posilňovať sociálne výdavky či výdavky na zdravotníctvo alebo iné oblasti. Podotkol však, že bez zaistenia bezpečnosti všetky ostatné investície strácajú zmysel. V Litve aj Lotyšsku, ktoré tento týždeň navštívil, si to podľa jeho slov uvedomujú.
„Príklad pobaltských krajín jasne ukazuje, že aj krajiny, ktoré majú väčšie ekonomické problémy ako my, sú schopné dávať dostatočné prostriedky na svoju obranu. Nemôžeme predstierať, že len preto, že sme obklopení spojencami a priateľmi, nám žiadne nebezpečenstvo nehrozí,“ dodal Pavel.
