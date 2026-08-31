< sekcia Zahraničie
Babiš: Údajné územné nároky Poľska voči ČR sú pseudokauza
Dezinformácie o tom, že sa Poľsko chystá zabrať časť českého územia, sa rozšírili cez falošné účty na sociálnych sieťach a niektorých spravodajských portáloch v Poľsku a Česku.
Autor TASR
Praha 31. augusta (TASR) - V prípade dezinformácií o poľských územných nárokoch voči Česku zlyhala podľa premiéra ČR Andreja Babiša česká rozviedka ÚZSI (Úrad pre zahraničné styky a informácie). O záležitosti ho neinformovala a rovnako ani český veľvyslanec v Poľsku, vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Zároveň celý prípad označil za pseudokauzu, ktorú sa podľa neho snažil vyvolať „antibabišovský novinár“, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„ÚZSI neobstála. Tú informáciu som mal mať oveľa skôr a v podstate som ju od ÚZSI ani nedostal,“ povedal Babiš s tým, že ho o tom informovala Bezpečnostná informačná služba (BIS) až vo štvrtok, keď zvolal mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady štátu. Chcel sa informovať, ako sa jednotlivé tajné služby v ČR koordinujú a ako je možné, že sa o prípade dozvedel až z médií a nie od nich. V ČR fungujú tri tajné služby - civilná kontrarozviedka BIS, civilná rozviedka ÚZSI a Vojenské spravodajstvo.
Babiš vylúčil, že by nedostatok informácií súvisel so zrušením odboru strategickej komunikácie, ktorý na úrade vlády fungoval za minulého kabinetu. Na zrušenie odboru upozornil v tejto súvislosti server Seznam Zprávy, ktorý o celej kauze informoval ako prvý. Babiš si za koncom odboru stojí. „My žiaden ‚stratcom‘ nepotrebujeme, máme tu služby, ktoré majú pracovať pre štát, pre ľudí, chrániť záujmy štátu a oznamovať a bojovať proti korupcii,“ podotkol.
Doplnil, že spravodajské služby sú na to, aby pracovali v záujme ČR a nie, aby ich zneužívali politici. „Toľko v rámci tejto pseudokauzy. Mimochodom, ani pán veľvyslanec vo Varšave nič nepovedal ministerstvu zahraničných vecí, väčšina občanov ani nevie, o čo ide. Takže známy antibabišovský novinár tu vyvoláva nezmyselnú kauzu. Občania ČR nie sú hlúpi, vedia, že s Poľskom máme dobré vzťahy,“ dodal Babiš.
Dezinformácie o tom, že sa Poľsko chystá zabrať časť českého územia, sa rozšírili cez falošné účty na sociálnych sieťach a niektorých spravodajských portáloch v Poľsku a Česku. Podľa zistení servera Seznam Zprávy išlo o koordinovanú dezinformačnú operáciu, za ktorou môžu stáť ruské tajné služby s cieľom narušiť česko-poľské vzťahy. Prezident Petr Pavel považuje dezinformačnú kampaň za cielenú provokáciu a ocenil, že Česi ani Poliaci sa tým nenechali ovplyvniť.
„ÚZSI neobstála. Tú informáciu som mal mať oveľa skôr a v podstate som ju od ÚZSI ani nedostal,“ povedal Babiš s tým, že ho o tom informovala Bezpečnostná informačná služba (BIS) až vo štvrtok, keď zvolal mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady štátu. Chcel sa informovať, ako sa jednotlivé tajné služby v ČR koordinujú a ako je možné, že sa o prípade dozvedel až z médií a nie od nich. V ČR fungujú tri tajné služby - civilná kontrarozviedka BIS, civilná rozviedka ÚZSI a Vojenské spravodajstvo.
Babiš vylúčil, že by nedostatok informácií súvisel so zrušením odboru strategickej komunikácie, ktorý na úrade vlády fungoval za minulého kabinetu. Na zrušenie odboru upozornil v tejto súvislosti server Seznam Zprávy, ktorý o celej kauze informoval ako prvý. Babiš si za koncom odboru stojí. „My žiaden ‚stratcom‘ nepotrebujeme, máme tu služby, ktoré majú pracovať pre štát, pre ľudí, chrániť záujmy štátu a oznamovať a bojovať proti korupcii,“ podotkol.
Doplnil, že spravodajské služby sú na to, aby pracovali v záujme ČR a nie, aby ich zneužívali politici. „Toľko v rámci tejto pseudokauzy. Mimochodom, ani pán veľvyslanec vo Varšave nič nepovedal ministerstvu zahraničných vecí, väčšina občanov ani nevie, o čo ide. Takže známy antibabišovský novinár tu vyvoláva nezmyselnú kauzu. Občania ČR nie sú hlúpi, vedia, že s Poľskom máme dobré vzťahy,“ dodal Babiš.
Dezinformácie o tom, že sa Poľsko chystá zabrať časť českého územia, sa rozšírili cez falošné účty na sociálnych sieťach a niektorých spravodajských portáloch v Poľsku a Česku. Podľa zistení servera Seznam Zprávy išlo o koordinovanú dezinformačnú operáciu, za ktorou môžu stáť ruské tajné služby s cieľom narušiť česko-poľské vzťahy. Prezident Petr Pavel považuje dezinformačnú kampaň za cielenú provokáciu a ocenil, že Česi ani Poliaci sa tým nenechali ovplyvniť.