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Babiš: Ukrajina ponúkla Česku účasť na dronovej iniciatíve
Myslím si, že Ukrajinci sú dnes v dronoch a technológiách najlepší. Dostaneme nejakú ponuku, ako by to mohlo fungovať, povedal Babiš.
Autor TASR
Praha/Dublin 13. novembra (TASR) - Ukrajina ponúkla Česku podľa premiéra Andreja Babiša účasť na dronovej iniciatíve. Povedal to v piatok v Dubline, kde sa koná neformálny summit EÚ. Dodatočne tak okomentoval svoju štvrtkovú schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše spravodajkyňa TASR.
„S pánom Zelenským som hovoril o záujme ukrajinskej strany o lietadlá L-39 NG (Skyfox)... Pán prezident má záujem o ďalších 14 lietadiel. Takže to bola prvá informácia, plus nám ponúka dronovú iniciatívu. Musím zistiť, či tam prebehli nejaké rokovania (s českou armádou, pozn. TASR). Myslím si, že Ukrajinci sú dnes v dronoch a technológiách najlepší. Dostaneme nejakú ponuku, ako by to mohlo fungovať,“ povedal Babiš.
Dodal, že hovorili aj o ceste českého ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka na Ukrajinu s českými podnikateľmi tento týždeň. Havlíček aj minister zahraničných vecí Petr Macinka vo štvrtok hovorili celkovo o 16 lietadlách, pričom na štyri už má Ukrajina podľa nich zaistené financie.
Lietadlá Skyfox vyrába česká spoločnosť Aero Vodochody a Babiš ich ponúkol aj prezidentovi Azerbajdžanu Ilhamovi Alijevovi počas schôdzky v Dubline. Bude ich ponúkať aj bulharskému premiérovi Rumenovi Radevovi. „Postupne to lietadlo dostáva skvelý imidž ako dronhunter, pretože má podstatne lacnejšiu prevádzku a je logické, že bude lepšie strieľať na tie drony lacnejšími systémami, než páliť na to z F-16 nejakou raketou za milión eur,“ dodal predseda českej vlády.
Zelenskyj k schôdzke s Babišom na sociálnej sieti X uviedol, že českého premiéra informoval o ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a ocenil, že Česko Ukrajine darovalo niekoľko lokomotív. Vyzdvihol tiež Havlíčkovu podnikateľskú cestu. Dúfa, že obe krajiny nájdu nové formáty podpory a spolupráce.
Podľa Babiša existujú rôzne možnosti. Ukrajina má podľa jeho slov záujem napríklad o české turbíny pri obnove energetickej infraštruktúry a jedna z českých firiem prejavila záujem o licenciu na ťažbu plynu na Ukrajine.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„S pánom Zelenským som hovoril o záujme ukrajinskej strany o lietadlá L-39 NG (Skyfox)... Pán prezident má záujem o ďalších 14 lietadiel. Takže to bola prvá informácia, plus nám ponúka dronovú iniciatívu. Musím zistiť, či tam prebehli nejaké rokovania (s českou armádou, pozn. TASR). Myslím si, že Ukrajinci sú dnes v dronoch a technológiách najlepší. Dostaneme nejakú ponuku, ako by to mohlo fungovať,“ povedal Babiš.
Dodal, že hovorili aj o ceste českého ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka na Ukrajinu s českými podnikateľmi tento týždeň. Havlíček aj minister zahraničných vecí Petr Macinka vo štvrtok hovorili celkovo o 16 lietadlách, pričom na štyri už má Ukrajina podľa nich zaistené financie.
Lietadlá Skyfox vyrába česká spoločnosť Aero Vodochody a Babiš ich ponúkol aj prezidentovi Azerbajdžanu Ilhamovi Alijevovi počas schôdzky v Dubline. Bude ich ponúkať aj bulharskému premiérovi Rumenovi Radevovi. „Postupne to lietadlo dostáva skvelý imidž ako dronhunter, pretože má podstatne lacnejšiu prevádzku a je logické, že bude lepšie strieľať na tie drony lacnejšími systémami, než páliť na to z F-16 nejakou raketou za milión eur,“ dodal predseda českej vlády.
Zelenskyj k schôdzke s Babišom na sociálnej sieti X uviedol, že českého premiéra informoval o ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a ocenil, že Česko Ukrajine darovalo niekoľko lokomotív. Vyzdvihol tiež Havlíčkovu podnikateľskú cestu. Dúfa, že obe krajiny nájdu nové formáty podpory a spolupráce.
Podľa Babiša existujú rôzne možnosti. Ukrajina má podľa jeho slov záujem napríklad o české turbíny pri obnove energetickej infraštruktúry a jedna z českých firiem prejavila záujem o licenciu na ťažbu plynu na Ukrajine.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)