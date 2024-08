Babiš uspel na Najvyššom súde, Piráti ho žalovali za šírenie lží

Praha, 1. augusta (TASR) - Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš uspel s dovolaním v spore s Pirátskou stranou. Najvyšší súd zrušil rozsudok, ktorý expremiérovi nariadil vymazať príspevok na sociálnej sieti X, v ktorom tvrdil, že Piráti chcú ľuďom nasťahovať do domácností migrantov. Prípadom sa tak znovu bude zaoberať pražský Vrchný súd. Zistila to Česká televízia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Spor Babiša s Pirátmi sa týkal debaty o zdieľanej ekonomike pred voľbami do Poslaneckej snemovne. V júni 2021 Babiš na vtedajšom Twitteri napísal, že Piráti plánujú "mapovať byty, zdaniť prebytočné metre a potom tam niekoho nasťahovať, najlepšie nejakého migranta". Piráti ho vyzvali, aby sa ospravedlnil, a keď tak neurobil, zažalovali ho za šírenie lží.



Krajský súd pôvodne rozhodol, že výrok šéfa hnutia ANO nebol neoprávneným zásahom, lebo nebol vulgárny a povedal ho v predvolebnej kampani. Odvolací Vrchný súd mal však iný názor a Babišovi nariadil, aby príspevok z účtu odstránil. Politik potom podal v kauze dovolanie na Najvyšší súd, ktorý - ako potvrdila jeho hovorkyňa Gabriela Tomíčková - rozhodnutie Vrchného súdu zrušil. Jeho odôvodnenie zatiaľ nie je dostupné.



Babiš sa už musel pre svoje výroky ospravedlňovať na základe rozhodnutia súdu už viackrát - napríklad bývalému ministrovi financií Miroslavovi Kalouskovi, novinárke Pavle Holcovej, senátorovi Lukášovi Wagenknechtovi či účastníčke demonštrácie Janě Filipovej.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)