Babiš v Nemecku: Česko pozná svoje záväzky v NATO a bude ich plniť
Novinári poukázali na to, že štáty Aliancie sa vlani dohodli na zvýšení obranných výdavkov na päť percent, no súčasná česká vláda to odmieta.
Autor TASR
Praha/Berlín 10. marca (TASR) - Česko podľa premiéra Andreja Babiša pozná svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z členstva v Severoatlantickej aliancii, ctí ich a bude ich plniť. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom v Berlíne, keď odpovedal na otázku, či sa v dôsledku nižších výdavkov ČR na obranu neobáva, že by sa Česko dostalo „do hľadáčika“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Babiš podotkol, že rozpočet jeho vlády na tento rok je len dedičstvom vlády Petra Fialu. Ten na sieti X Babišovo vyjadrovanie v Berlíne označil za nehorázne, informuje spravodajkyňa TASR.
Novinári poukázali na to, že štáty Aliancie sa vlani dohodli na zvýšení obranných výdavkov na päť percent, no súčasná česká vláda to odmieta. Babišov kabinet zamietol plánovaný rozpočet predchádzajúcej vlády a prepracoval ho. Rezort obrany tak bude hospodáriť približne so 155 miliardami korún (zhruba 6,3 miliardy eur), čo je asi o 30 miliárd menej ako bol návrh Fialovej vlády. Za to už Babišov vládny kabinet kritizoval americký veľvyslanec v Prahe Nicholas Merrick. Minulý týždeň vyhlásil, že ČR tým v rámci NATO riskuje zaradenie medzi krajiny s najnižšími výdavkami na obranu a upozornil vládu, aby dodržiavala spojenecké záväzky.
„My ten záväzok dlhodobo cítime a ctíme ho, avšak zdedili sme taký rozpočet, v ktorom je diera asi štyri miliardy eur. Ten rozpočet na rok 2026 je v zásade dedičstvo, ktoré sme prevzali po predchádzajúcej vláde,“ povedal v Berlíne Babiš. Zopakoval, že český minister zahraničných vecí Petr Macinka už v Spojených štátoch vysvetľoval český postoj. „Nemôžeme si dovoliť niečo financovať a potom zistiť, že nám budú chýbať peniaze na sociálne výdavky a zdravotníctvo. Toto je len taká komunikačná karta, ktorú rozohráva opozícia. Poznáme naše záväzky voči NATO a budeme ich plniť,“ podotkol Babiš.
Merz v tomto kontexte uviedol, že Nemecko na zvyšovaní obranných výdavkov pracuje a očakáva splnenie päťpercentného cieľa do konca tohto desaťročia. „Myslíme si, že je to správna cesta a koniec koncov sme sa na tom dohodli už vlani na summite v Haagu,“ dodal na brífingu s českým premiérom.
Na Babišove vyjadrenia reagoval na sociálnej sieti X bývalý predseda českej vlády Fiala a označil ich za nehorázne. Vybavovať si účty s opozíciou na oficiálnej návšteve je podľa jeho slov „trápne a nedôstojné“. „Rovnako tak trápne boli aj jeho výhovorky, prečo jeho vláda znižuje výdavky na obranu,“ napísal Fiala.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
