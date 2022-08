Babiš v prieskume Medianu znížil náskok pred Pavlom, tretí je Středula

Praha 1. augusta (TASR) - Prvé kolo prezidentských volieb v Česku by na začiatku leta podľa agentúry Median vyhral bývalý premiér Andrej Babiš so ziskom 25,5 percenta hlasov. Do druhého kola by s ním postúpil bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel s 21 percentami hlasov, informuje TASR.



Andrej Babiš stratil tri percentuálne body v porovnaní s predchádzajúcim volebným modelom agentúry Median, o jeden a pol percentuálneho bodu di polepšil Petr Pavel. V poradí tretí skončil predseda odborárov Josef Středula, ktorému by svoj hlas dalo deväť percent opýtaných. O 3.5 percentuálneho bodu si polepšila aj bývalá rektorka Mendelovej univerzity Danuše Nerudová, ktorá by na začiatku leta získala sedem percent hlasov.



Agentúra Median v prieskume zisťovala aj volebné jadro a volebný potenciál kandidátov. Najsilnejšie jadro má Andrej Babiš - 19 percent. Volebné jadro udáva percentá hlasov rozhodnutých voličov. "Volebný potenciál u každého kandidáta ukazuje, koľko percent hlasov by mohol aktuálne hypoteticky získať, ak by ho volili všetci, ktorí jeho voľbu vážne zvažujú a nevylučujú účasť vo voľbách," vysvetlila agentúra Median. Petr Pavel má vyšší volebný potenciál ako expremiér a dosahuje 34,4 percent.



Babiš svoju kandidatúru ešte oficiálne nepotvrdil a svoje rozhodnutie chce oznámiť v novembri. Napriek tomu už od mája cestuje v autokaravane po Česku a stretáva sa s voličmi.



Do prieskumu agentúry Median, ktorý sa uskutočnil od 18. mája do 8. júla 2022, sa zapojilo 1038 respondentov.