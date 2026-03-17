Babiš: V rezorte obrany treba urobiť poriadok
Babiš v utorok opäť argumentoval, že rozpočet na rok 2026, ktorý minulý týždeň schválila Poslanecká snemovňa, jeho vláda čiastočne zdedila po tej predchádzajúcej.
Praha 17. marca (TASR) - Na českom ministerstve obrany je podľa premiéra ČR Andreja Babiša potrebné urobiť najskôr „poriadok“ a až potom bude vláda zvažovať, či mu financie v rozpočtoch na ďalšie roky zvýši. Po schôdzke s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade v utorok popoludní tiež zdôraznil, že výdavky na obranu sú medziročne vyššie aj napriek škrtom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Stále hovoríme o výdavkoch na obranu a bolo by asi potrebné povedať, že medziročne stúpajú takmer o 25 miliárd (korún - približne miliarda eur). Medzi rokmi 2024 a 2025 stúpli len o jednu miliardu a nepamätám si, že by bol okolo toho taký krik, ako je to teraz,“ povedal po schôdzke Babiš. Ministerstvo bude tento rok hospodáriť so sumou 155 miliárd korún (takmer 6,4 miliardy eur), čo je približne o 30 miliárd menej, než navrhla bývalá vláda. Tá sa zaviazala výdavky na obranu každý rok zvyšovať, aby ČR postupne dosiahla cieľ NATO vynakladať na obranu 3,5 percenta a ďalších 1,5 percenta na súvisiacu infraštruktúru.
Prezident v uplynulých dňoch opakovane výšku naplánovaných výdavkov na tento rok kritizoval. Ministerke financií Alene Schillerovej na pondelkovom stretnutí podľa jej slov povedal, že na základe metodiky, ktorú NATO používa, si myslí, že Aliancia zrejme ani neuzná všetky položky, ktoré by ČR chcela. V zozname je totiž viacero dopravných stavieb. Obranný rozpočet kritizoval aj americký veľvyslanec v ČR Nicholas Merrick a tiež americký veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii Matthew Whitaker.
Babiš v utorok opäť argumentoval, že rozpočet na rok 2026, ktorý minulý týždeň schválila Poslanecká snemovňa, jeho vláda čiastočne zdedila po tej predchádzajúcej. Na otázku, či sa rozpočet rezortu obrany zvýši aspoň budúci rok, odpovedal, že najskôr je potrebné urobiť na ministerstve „poriadok“.
„Máme veľký problém na obrane, kde historicky za minulej vlády určite všetko nebolo transparentné. Sú tam desiatky zákaziek, ktoré vyšetruje Vojenská polícia aj NCOZ (Národná centrála proti organizovanému zločinu). Nebolo to transparentné, výbery neboli podľa nášho názoru objektívne ani efektívne, takže najskôr si tam musíme urobiť poriadok. Pán minister Zůna má za úlohu prísť do konca mája s koncepciou armády, kde vlastne peniaze pôjdu a už tam začneme pripravovať rozpočet na rok 2027,“ povedal novinárom predseda českej vlády.
S prezidentom hovorili aj výmene veľkej skupiny veľvyslancov, ktorých vybrala ešte vláda Petra Fialu a následne im dal Babišov kabinet stopku. K dohode podľa Babiša zatiaľ nedošlo, lebo ministerstvo zahraničných vecí s niektorými menami nesúhlasí. Na otázku, aká je v súčasnosti komunikácia medzi hradom a rezortom diplomacie, premiér odpovedal, že „je tam čo vylepšovať“.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
