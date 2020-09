V4 vyzvala EÚ na dôraznejšiu ekonomickú a morálnu podporu Bieloruska

Brusel 24. septembra (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) na štvrtkovom stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou v Bruseli upozornili na potrebu dôraznejšej podpory Bieloruska. Uviedol to český premiér Andrej Babiš po skončení rokovaní na pôde Európskej komisie.



Babiš mal na rokovaniach mandát zastupovať aj predsedu vlády SR Igora Matoviča.



Český premiér pripomenul, že v rámci krajín V4 je hlavným iniciátorom aktivít v prospech Bieloruska Poľsko. Predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki tlmočil šéfke exekutívy EÚ návrh, či skôr ponuku štyroch stredoeurópskych krajín pomoci Bielorusku.



"Sú tam ekonomické návrhy. Požiadali sme ju, aby sa s tým oboznámila a poľský premiér chce tento návrh predložiť aj na rokovaní Európskej rady, aby bola ma stole nejaká jasná a konkrétna podpora pre Bielorusko," uviedol Babiš odkazujúc na mimoriadny summit EÚ, ktorý bol odložený o týždeň a bude sa konať 1. a 2. októbra.



Na summite by šéfovia štátov a vlád EÚ mali definitívne rozhodnúť o zozname cielených sankcií proti najvyšším bieloruským predstaviteľom, ktorí sú zodpovední za volebné podvody a represálie voči demonštrantom. V hre je stále aj možnosť, že sa na sankčnom zozname EÚ objaví aj bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.



Na otázku novinárov, v čom spočíva podpora pre Bielorusko navrhovaná krajinami V4, Babiš odpovedal, že ide hlavne o ponuku ekonomickej spolupráce a podporu pre občanov tejto krajiny.



"Bielorusi musia cítiť podporu zo strany Európy. Najmä ak majú nejaké ekonomické ponuky od Ruska, tak je dôležité, aby Európa povedala, že áno, aj my sme pripravení ekonomicky pomáhať. A bez toho, aby sme zasahovali do vnútorných záležitostí tejto krajiny," spresnil Babiš.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)