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Babiš verdikt k účasti Pavla na summite rešpektuje, prezident ho víta
ÚS ČR v stredu predbežným opatrením uložil vláde, aby zaistila účasť Pavla na nadchádzajúcom summite NATO v Ankare.
Autor TASR,aktualizované
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Praha 24. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš uviedol, že stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu ČR vydať predbežné opatrenie vo veci účasti prezidenta Petra Pavla na júlovom summite NATO v Ankare rešpektuje. Na sieti Facebook zároveň označil rozhodnutie za nezvyčajne rýchle. Pavel vo svojom príspevku verdikt privítal. Minister zahraničných vecí Petr Macinka to považuje za pokus o ústavný puč, Pavla však na summit vo štvrtok dodatočne akredituje ako člena delegácie. Informuje o tom TASR.
ÚS ČR v stredu predbežným opatrením uložil vláde, aby zaistila účasť Pavla na nadchádzajúcom summite NATO v Ankare. Plénum ÚS podľa predsedu súdu Josefa Baxu rozhodlo, že sa prezidentovou kompetenčnou žalobou bude vzhľadom na naliehavosť zaoberať prednostne.
Celý proces však bude trvať dlhší čas, preto súd vyhovel Pavlovmu návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Tento krok Vydanie prezidentovi jednorazovo umožní zúčastniť sa na tejto zahraničnej ceste, konečné rozhodnutie v spore týkajúce sa zastupovania ČR na summitoch NATO vo všeobecnosti súd ešte len vydá.
Pavel na Facebooku napísal, že stredajší verdikt ÚS ČR „zohľadňuje doterajšiu prax a zabezpečuje kontinuitu zastupovania krajiny na summite NATO“. „Toto opatrenie zároveň zaručuje, že účasť na rokovaniach bude riadne pripravená a administratívne zvládnutá,“ uviedol.
Macinka na tlačovej konferencii zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenie, že prezidentovo podanie žaloby na vládu považuje za „akt nepriateľstva“. Celú situáciu potom podľa svojich slov vníma ako „vyhlásenie vojny“ vláde zo strany Pavla, ktorý podľa neho svojimi krokmi rozoštval českú spoločnosť a doterajší spor dramaticky vystupňoval. „Žiadne upokojenie situácie ani zahladzovanie sporov v tejto chvíli neprichádzajú do úvahy,“ uviedol Macinka.
Šéf českej diplomacie taktiež povedal, že Pavel sa na neformálnej večeri pred oficiálnym programom summitu NATO „určite“ nezúčastní, lebo osobnú pozvánku dostal Babiš a bolo by vraj hanebné meniť to. Ústavný súd pritom nariadil, aby sa vláda, minister zahraničných vecí a jeho rezort „zdržali konania, ktorým by bránili alebo sťažovali účasť“ prezidenta na summite v Ankare v oboch dňoch 7. a 8. júla.
Český prezident sa rozhodol kompetenčnú žalobu podať v reakcii na pondelkové rozhodnutie vlády, že nebude členom českej delegácie na summite NATO v Ankare. Pavel toto rozhodnutie označil za za bezprecedentné a mimoriadne nešťastné a zdôraznil, že zastupovanie štátu navonok je ústavnou právomocou prezidenta. Babiš v reakcii uviedol, že to rešpektuje, ale že nie je správne, ak na seba ústavní činitelia podávajú žaloby na ústavný súd.
ÚS ČR v stredu predbežným opatrením uložil vláde, aby zaistila účasť Pavla na nadchádzajúcom summite NATO v Ankare. Plénum ÚS podľa predsedu súdu Josefa Baxu rozhodlo, že sa prezidentovou kompetenčnou žalobou bude vzhľadom na naliehavosť zaoberať prednostne.
Celý proces však bude trvať dlhší čas, preto súd vyhovel Pavlovmu návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Tento krok Vydanie prezidentovi jednorazovo umožní zúčastniť sa na tejto zahraničnej ceste, konečné rozhodnutie v spore týkajúce sa zastupovania ČR na summitoch NATO vo všeobecnosti súd ešte len vydá.
Pavel na Facebooku napísal, že stredajší verdikt ÚS ČR „zohľadňuje doterajšiu prax a zabezpečuje kontinuitu zastupovania krajiny na summite NATO“. „Toto opatrenie zároveň zaručuje, že účasť na rokovaniach bude riadne pripravená a administratívne zvládnutá,“ uviedol.
Macinka na tlačovej konferencii zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenie, že prezidentovo podanie žaloby na vládu považuje za „akt nepriateľstva“. Celú situáciu potom podľa svojich slov vníma ako „vyhlásenie vojny“ vláde zo strany Pavla, ktorý podľa neho svojimi krokmi rozoštval českú spoločnosť a doterajší spor dramaticky vystupňoval. „Žiadne upokojenie situácie ani zahladzovanie sporov v tejto chvíli neprichádzajú do úvahy,“ uviedol Macinka.
Šéf českej diplomacie taktiež povedal, že Pavel sa na neformálnej večeri pred oficiálnym programom summitu NATO „určite“ nezúčastní, lebo osobnú pozvánku dostal Babiš a bolo by vraj hanebné meniť to. Ústavný súd pritom nariadil, aby sa vláda, minister zahraničných vecí a jeho rezort „zdržali konania, ktorým by bránili alebo sťažovali účasť“ prezidenta na summite v Ankare v oboch dňoch 7. a 8. júla.
Český prezident sa rozhodol kompetenčnú žalobu podať v reakcii na pondelkové rozhodnutie vlády, že nebude členom českej delegácie na summite NATO v Ankare. Pavel toto rozhodnutie označil za za bezprecedentné a mimoriadne nešťastné a zdôraznil, že zastupovanie štátu navonok je ústavnou právomocou prezidenta. Babiš v reakcii uviedol, že to rešpektuje, ale že nie je správne, ak na seba ústavní činitelia podávajú žaloby na ústavný súd.