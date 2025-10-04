< sekcia Zahraničie
Babiš: Víťazstvo vo voľbách je vrchol mojej politickej kariéry
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu po víťazstve vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry, a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a sobotu voliť. TASR o tom informuje podľa správ portálu Seznam Zprávy a televízie televízie ČT 24.
