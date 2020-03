Babiš: Vláda asi vyhlási karanténu pre celé Česko

Praha 15. marca (TASR) - V dôsledku ďalšieho šírenia nového typu koronavírusu česká vláda pravdepodobne vyhlási karanténu pre celé Česko. V nedeľu to vo vysielaní televízie Prima vyhlásil český premiér Andrej Babiš. Krátko predpoludním sa totiž zvýšil počet nakazených v krajine na 231. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Babiš predpokladá, že v nedeľu večer sa číslo infikovaných ešte zvýši na tri stovky. "Smerujeme k zásadnému opatreniu... Pravdepodobne k tomu maximálnemu," povedal Babiš. Neskôr dodal, že by išlo o karanténu pre celé Česko.



Podľa Babiša je dôležité, aby ľudia chodili len do práce a z práce domov. Hromadnú dopravu podľa Babiša obmedzenia nečakajú. Babiš tiež pokladá za potrebné, aby najmä starí ľudia zostávali doma.



Nemocnice, ambulantní lekári i zubári by mali podľa premiéra odložiť všetky preventívne a nedôležité výkony, ktoré sa dajú odložiť.



Minister vnútra Jan Hamáček sa nechcel k možnosti vyhlásenia karantény pre celú Českú republiku vyjadrovať. "Kým návrh neprerokujeme vo vláde, nebudem sa k nemu vyjadrovať," povedal denníku Právo.



Česká vláda už zaviedla mnohé preventívne opatrenia s cieľom obmedziť šírenie nákazy. Uzavreté sú niektoré obchody a služby. V krajine zavreli školy, divadlá, kiná aj iné kultúrne inštitúcie. Obmedzenia sa týkajú aj cestovania do zahraničia, od polnoci bude pre Čechov platiť úplný zákaz vycestovať.