Babiš: Vláda je prešpikovaná kauzami, jej pokračovanie by bolo hrozbou

Praha 17. júna (TASR) - Vláda Petra Fialu je podľa predsedu opozičného hnutia ANO a českého expremiéra Andreja Babiša neschopná, nemá žiadne výsledky a namiesto práce pre českých občanov sa zaoberá len vlastnými záujmami. Sprevádzajú ju škandály a korupcia. Ak by ďalej pokračovala, Česko by to podľa neho ohrozovalo. Povedal to v prejave na utorkovej mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne, na ktorej chce opozícia vysloviť vláde nedôveru, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Bitcoinová aféra je podľa Babiša len špičkou ľadovca, prečo hlasovanie o vyslovení nedôvery jeho hnutie vyvolalo. „Toto je verejná obžaloba tejto nekompetentnej, pokryteckej, asociálnej, arogantnej, klientelistickej a aférami prešpikovanej vlády. Jej ďalšie pokračovanie predstavuje hrozbu pre záujmy našich občanov a našej krajiny a hlavne pre rozpočet,“ vyhlásil expremiér.



Kauzu bitcoinov na ministerstve spravodlivosti považuje za najväčší korupčný škandál v dejinách ČR. Nebola to podľa neho náhoda ani chyba, ale premyslená akcia, ktorú vraj kryla vláda s cieľom vyprať špinavé peniaze pochádzajúce z predaja drog či zbraní. Keď sa štát o ponuke daru dozvedel, mal podľa jeho slov okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu a tieto peniaze skonfiškovať.



Predseda hnutia ANO potom dlho vymenovával kroky Fialovho kabinetu, ktorými podľa neho zhoršil život ľudí v ČR či oblasti, kde vraj nepriniesol žiadne zlepšenie. Kritizoval „rozvrat verejných financií“, zdražovanie, prístup vlády k dôchodcom, zvyšovanie daní, škrtanie zliav na dopravu, stav zdravotníctva, vysoké ceny za bývanie a podobne. Následne postupne vymenovával, čo všetko sa podľa neho podarilo jeho vláde.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)