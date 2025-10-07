< sekcia Zahraničie
Babiš: Vláda nám odovzdáva krajinu v rozklade, nie sú peniaze na nič
Na otázku, či sa v rámci odovzdávania moci plánuje stretnúť s končiacim premiérom Petrom Fialom, aby sa prípadne zaoberali aj riešením situácie s rozpočtom, odpovedal, že by to bolo zbytočné.
Autor TASR
Praha 7. októbra (TASR) - Hnutie ANO pokračuje v povolebných rokovaniach s hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD) a stranou Motoristi sebe, aktuálne sa zaoberajú počtom rezortov pre každý subjekt. V utorok to médiám povedal predseda ANO Andrej Babiš s tým, že SPD bude mať vo vláde expertov a Motoristi svojich politikov. Babiš tiež kritizoval končiacu vládu a tvrdí, že tej novej odovzdáva štát v rozklade a bez peňazí v rozpočte, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Stále rokujeme, voláme si. Riešime počet rezortov, výbory... Ráno som spresnil informáciu, že SPD je súčasťou vlády formou expertov na nejakých rezortoch a Motoristi sú tam zastúpení politikmi... SPD jasne od začiatku povedala, že ich politici nebudú sedieť vo vláde, že tam nanominujú nejakých expertov. Ja si myslím, že je to dobrá stratégia, lebo títo ľudia, ktorí by tam prišli, sú z brandže, takže vedia, o čo ide, to je výhoda,“ povedal Babiš. To, že vo vláde nebudú priamo politici SPD, podľa neho nesúvisí s vyjadrením čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka, že by vo vláde s politikmi SPD nemohol byť.
Šéf ANO obvinil končiacu vládu z podvodov a tvrdí, že krajinu odovzdáva „totálne vysatú“. „Peniaze sú preč. Doviedli to do situácie, keď de facto nie sú peniaze vôbec na nič,“ hneval sa Babiš. V rozpočte podľa neho chýba 60 miliárd korún (vyše 2,4 miliardy eur), takže je možné, že ak sa situácia nevyrieši inak, deficit bude v budúcom roku namiesto aktuálne plánovaných 286 miliárd až 350 miliárd korún. Dodal, že nová vláda bude potrebovať čas, aby mohla rozpočet zmeniť.
Na otázku, či sa v rámci odovzdávania moci plánuje stretnúť s končiacim premiérom Petrom Fialom, aby sa prípadne zaoberali aj riešením situácie s rozpočtom, odpovedal, že by to bolo zbytočné. „Pán Fiala stúpal po rebríčku funkcií, až sa dostal na funkciu, ktorú nezvládal. Čudujem sa, že ešte nerezignoval, pretože po takej katastrofe by som na jeho mieste dávno rezignoval,“ povedal k tomu Babiš.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
