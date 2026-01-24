< sekcia Zahraničie
Babiš: Vládna koalícia by mala predstaviť kandidáta na prezidenta
Seriózna debata o potenciálnom kandidátovi by sa podľa neho mala začať na začiatku budúceho roka.
Autor TASR
Praha 24. januára (TASR) - Vládna koalícia by mala v budúcom roku predstaviť svojho kandidáta na post českého prezidenta, vyhlásil v sobotu na celoštátnom sneme hnutia ANO v Prahe premiér Andrej Babiš. Informuje o tom TASR podľa správ portálov Novinky.cz.
„Rok 2027 bude z hľadiska volieb pokojný. Nebudú sa konať žiadne celoštátne voľby. O to dôležitejšia ale bude príprava na ďalšiu politickú udalosť, a to prezidentské voľby v roku 2028,“ povedal Babiš.
Seriózna debata o potenciálnom kandidátovi by sa podľa neho mala začať na začiatku budúceho roka. Babiš zdôraznil, že je dôležité, aby koalícia ANO, SPD a Motoristi sebe dokázala nájsť kandidáta, „ktorý nebude reprezentantom jednej časť spoločnosti, ale bude autoritou, ktorá dokáže spájať“.
Podľa slov predsedu vlády nemusí ísť o politika a člena niektorej zo strán. „Česká republika má mnoho významných osobností z rôznych oblastí – práva, vedy, kultúry, verejnej správy –, ktoré si prirodzene získavajú rešpekt a dôveru,“ poznamenal Babiš, ktorý by v sobotu na sneme ANO mal obhájiť post predsedu hnutia.
Babiš sám kandidoval na prezidenta v posledných prezidentských voľbách v roku 2023. V druhom kole sa stretol s úradujúcou hlavou štátu Petrom Pavlom. Pavel vyhral voľby proti lídrovi ANO so ziskom 58,3 percenta hlasov. Súčasný český prezident nevylúčil, že sa pokúsi mandát v roku 2028 obhájiť.
