Babiš vo svojom sídle rokoval so zástupcami Motoristov i SPD
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - České médiá v sobotu večer informovali, že rokovania o prípadnej spolupráci po voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa už začali. Šéf víťazného hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu večer vo svojom sídle v Průhoniciach pri Prahe prijal zástupcov strany Motoristi – Filipa Turka a Petra Macinku – a následne aj lídra SPD Tomia Okamuru.
Ako pripomenul spravodajský web Lidovky.cz, Macinka i Okamura už v sobotu popoludní avizovali, že s Babišom budú chcieť rokovať už v sobotu.
Web iDnes pritom v sobotu večer vo svojom online spravodajstve napísal, že Babiš odchádzal zo štábu ANO okolo 20:45 h SELČ s tým, že novinárov na otázku, či sa chystá na rokovania o novej vláde, odpovedal: „Bežte domov, už je neskoro. Bolo to náročné, ja vám prajem veľa zdravia.“
Lidovky pripomenuli, že ANO trvá na kľúčových zahraničnopolitických prioritách: členstve Česka v EÚ a NATO i na súčasnom postoj ČR k vojne na Ukrajine, v ktorej je Rusko označované za agresora.
Prezident ČR Petr Pavel v sobotu po skončení hlasovania vo voľbách avizoval, že od nedele bude viesť rokovania o zostavovaní vlády so stranami, ktoré vo voľbách presiahli hranicu potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne.
Prezident si podľa svojich slov želá, aby ČR mala stabilnú vládu, ktorá bude riešiť zásadné otázky krajiny a bude občanom garantovať prosperitu a bezpečie.
