Babiš: Vo Vrběticiach nešlo o akt štátneho terorizmu, neútočili na ČR

Praha 19. apríla (TASR)- Český premiér Andrej Babiš v pondelok povedal, že výbuchy vo Vrběticiach nemožno považovať za akt štátneho terorizmu. Podľa jeho slov išlo o útok na tovar bulharského obchodníka, a nie o akciu namierenú voči Českej republike. Babiš sa takto vyjadril na tlačovej konferencií po rokovaní vlády. Citoval ho portál Novinky.cz.



"Chcem zopakovať, že to nebol akt štátneho terorizmu, ale útok na tovar, ktorý patril bulharskému zbrojárovi," povedal k tomu Babiš.



To podľa slov Babiša znamená, že Rusko neútočilo na Českú republiku. "Agenti útočili na tovar bulharského obchodníka, teda na jeho muníciu. Obchodník ju zrejme predával krajinám (bojujúcim) proti Rusku," uviedol český premiér.



Zároveň dodal, že nie je prijateľné, aby agenti robili takéto operácie na území zvrchovaného štátu. "Je neprijateľné, že agenti vykonali operáciu, ktorú spackali. Je mi ľúto, že zomreli naši dvaja spoluobčania," dodal.



Babiš zároveň informoval, že správu českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) o Vrběticiach zatiaľ nie je možné odtajniť. "Celá správa bohužiaľ nemôže byť zverejnená," povedal. Český premiér ešte cez víkend avizoval, že bude žiadať, aby vláda na svojom pondelkovom rokovaní rozhodla o odtajnení tohto dokumentu.



Najvyšší štátny zástupca ČR Pavel Zeman v pondelok tiež uviedol, že podľa vyšetrovacej verzie sa cieľom útoku vo Vrběticiach mal stať vojenský materiál smerujúci do Bulharska a k výbuchu nemalo dôjsť na území Česka. Informoval o tom český Deník N.



Prvý muničný sklad vo Vrběticiach explodoval 16. októbra 2014 a druhý 3. decembra toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Oba sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group. Náklady na sanáciu objektu dosiahli stovky miliónov korún. Česká polícia výbuchy vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.



Česko v súvislosti s výbuchmi vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Diplomati v pondelok opustili ČR.



Česká polícia zároveň v súvislosti s výbuchmi vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov, ktorí používajú niekoľko identít. Ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. Sú nimi Anatolij Čepiga (známy aj pod menom Ruslan Boširov) a Alexandr Miškin (známy aj ako Alexandr Petrov).