< sekcia Zahraničie
Babiš: Vôbec nerozumiem, prečo Srbsko nie je v EÚ a schengene
Vučičovi sa poďakoval za priateľské vzťahy. Podotkol, že tento rok sa s ním stretol už štvrtýkrát.
Autor TASR
Praha/Belehrad 23. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš po štvrtkovom rokovaní so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a premiérom Djurom Macutom v Belehrade vyhlásil, že nerozumie, prečo krajina stále nie je súčasťou schengenského priestoru a Európskej únie (EÚ). Na spoločnej tlačovej konferencii s Vučičom podotkol, že Česko ich vstup podporuje, informuje spravodajkyňa TASR.
„Vôbec tomu nerozumiem, prečo Srbsko nie je v schengene. Paradoxne, niektoré krajiny schengenu možno bránia oveľa horšie našu Európu proti ilegálnej migrácii než tie neschengenské. A rovnaký príbeh je s EÚ. Namiesto toho, aby sme sa ako EÚ usilovali o to, aby Srbsko a západný Balkán boli súčasťou EÚ a schengenu, je to nekonečný príbeh, ktorý trvá desiatky rokov. Bohužiaľ, nie sme schopní si na úrovni Európskej rady natvrdo povedať, prečo ich vlastne nechceme. My hovoríme, že áno, Srbsko má našu podporu,“ vyhlásil český premiér.
Vučičovi sa poďakoval za priateľské vzťahy. Podotkol, že tento rok sa s ním stretol už štvrtýkrát. V krajine je podľa jeho slov mnoho príležitostí pre české firmy. Dúfa, že sa Česku podarí predať tu napríklad lietadlá Skyfox, ktoré vyrába firma Aero Vodochody. Okrem nich ČR podľa Babiša ponúklo Srbsku aj lietadlá L-410 a firma Škoda Transportation ponúkla svoje vlaky a električky.
Srbský prezident sa Babišovi poďakoval za podporu Belehradu v jeho snahe vstúpiť do EÚ. Dodal, že z ekonomického hľadiska je pre Srbsko dôležité, aby bolo súčasťou európskeho trhu. Srbsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2009, prístupové rokovania sa začali v roku 2014. V procese však nepostupuje pre nedostatok reforiem či nevyriešené politické otázky.
S Babišom je na návšteve aj minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček a podnikateľská delegácia. Politici sa spolu s podnikateľmi zúčastnia na česko-srbskom obchodnom fóre. Okrem sprostredkovania nových príležitostí pre české firmy je cieľom cesty tiež dohodnúť podrobnosti o českej účasti na výstave EXPO 2027, ktorá sa uskutoční práve v Srbsku.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Vôbec tomu nerozumiem, prečo Srbsko nie je v schengene. Paradoxne, niektoré krajiny schengenu možno bránia oveľa horšie našu Európu proti ilegálnej migrácii než tie neschengenské. A rovnaký príbeh je s EÚ. Namiesto toho, aby sme sa ako EÚ usilovali o to, aby Srbsko a západný Balkán boli súčasťou EÚ a schengenu, je to nekonečný príbeh, ktorý trvá desiatky rokov. Bohužiaľ, nie sme schopní si na úrovni Európskej rady natvrdo povedať, prečo ich vlastne nechceme. My hovoríme, že áno, Srbsko má našu podporu,“ vyhlásil český premiér.
Vučičovi sa poďakoval za priateľské vzťahy. Podotkol, že tento rok sa s ním stretol už štvrtýkrát. V krajine je podľa jeho slov mnoho príležitostí pre české firmy. Dúfa, že sa Česku podarí predať tu napríklad lietadlá Skyfox, ktoré vyrába firma Aero Vodochody. Okrem nich ČR podľa Babiša ponúklo Srbsku aj lietadlá L-410 a firma Škoda Transportation ponúkla svoje vlaky a električky.
Srbský prezident sa Babišovi poďakoval za podporu Belehradu v jeho snahe vstúpiť do EÚ. Dodal, že z ekonomického hľadiska je pre Srbsko dôležité, aby bolo súčasťou európskeho trhu. Srbsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2009, prístupové rokovania sa začali v roku 2014. V procese však nepostupuje pre nedostatok reforiem či nevyriešené politické otázky.
S Babišom je na návšteve aj minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček a podnikateľská delegácia. Politici sa spolu s podnikateľmi zúčastnia na česko-srbskom obchodnom fóre. Okrem sprostredkovania nových príležitostí pre české firmy je cieľom cesty tiež dohodnúť podrobnosti o českej účasti na výstave EXPO 2027, ktorá sa uskutoční práve v Srbsku.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)