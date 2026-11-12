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Babiš: Vyjednávačmi Európy s Ruskom by mohli byť Meloniová alebo Tusk
Babiš zopakoval, že chce, aby peniaze pre Ukrajinu boli určené na jej rekonštrukciu a nie na financovanie vojny.
Autor TASR
Praha 12. novembra (TASR) - Európskymi vyjednávačmi v mierových rozhovoroch s Ruskom by podľa českého premiéra Andreja Babiša mohli byť buď premiérky Talianska či Dánska Giorgia Meloniová a Mette Frederiksenová alebo poľský premiér Donald Tusk či predseda belgickej vlády Bart De Wever. Babiš to povedal vo štvrtok v Dubline, kde sa koná 9. summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) a v piatok sa tam uskutoční neformálny summit EÚ, píše spravodajkyňa TASR.
„Zajtra na Európskej rade musíme konečne povedať mená, kto by zastupoval Európu pri stole ohľadom mierových rokovaní. Za mňa to musia byť ľudia z Európskej rady, musia to byť predsedovia vlád alebo prezidenti, pretože práve Európska rada rozhoduje o peniazoch, o rozpočte... Máme skvelé dve líderky – taliansku a dánsku premiérku. Máme belgického premiéra, premiéra Poľska. Ja by som im tú dôveru dal. Tak uvidíme,“ povedal Babiš. Výber by mal súvisieť aj s tým, koho kedy čakajú voľby, dodal.
Pripomenul list Meloniovej, v ktorom podľa jeho slov kritizovala chaos v tejto oblasti, napríklad telefonáty či stretnutia v rôznych formátoch, ktoré neboli dohodnuté na Európskej rade. Koncom októbra s ruským prezidentom Vladimirom Putinom telefonovali fínsky prezident Alexander Stubb a nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Babiš s kritikou Meloniovej súhlasí a podotkol, že také veci by mala odsúhlasiť Rada, lebo schvaľuje rozpočet a financie pre Ukrajinu. Zopakoval, že chce, aby peniaze pre Ukrajinu boli určené na jej rekonštrukciu a nie na financovanie vojny.
Podotkol tiež, že hrozba nemeckého kancelára Fridricha Merza o zablokovaní schválenia rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034, ak sa všetky členské štáty nezaviažu pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine v roku 2027 a v nasledujúcom období, nie je namieste. Zdôraznil, že to odmietla celá Vyšehradská štvorka. „Bude lepšie, keď si to povieme za zatvorenými dverami,“ dodal český premiér.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Zajtra na Európskej rade musíme konečne povedať mená, kto by zastupoval Európu pri stole ohľadom mierových rokovaní. Za mňa to musia byť ľudia z Európskej rady, musia to byť predsedovia vlád alebo prezidenti, pretože práve Európska rada rozhoduje o peniazoch, o rozpočte... Máme skvelé dve líderky – taliansku a dánsku premiérku. Máme belgického premiéra, premiéra Poľska. Ja by som im tú dôveru dal. Tak uvidíme,“ povedal Babiš. Výber by mal súvisieť aj s tým, koho kedy čakajú voľby, dodal.
Pripomenul list Meloniovej, v ktorom podľa jeho slov kritizovala chaos v tejto oblasti, napríklad telefonáty či stretnutia v rôznych formátoch, ktoré neboli dohodnuté na Európskej rade. Koncom októbra s ruským prezidentom Vladimirom Putinom telefonovali fínsky prezident Alexander Stubb a nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Babiš s kritikou Meloniovej súhlasí a podotkol, že také veci by mala odsúhlasiť Rada, lebo schvaľuje rozpočet a financie pre Ukrajinu. Zopakoval, že chce, aby peniaze pre Ukrajinu boli určené na jej rekonštrukciu a nie na financovanie vojny.
Podotkol tiež, že hrozba nemeckého kancelára Fridricha Merza o zablokovaní schválenia rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034, ak sa všetky členské štáty nezaviažu pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine v roku 2027 a v nasledujúcom období, nie je namieste. Zdôraznil, že to odmietla celá Vyšehradská štvorka. „Bude lepšie, keď si to povieme za zatvorenými dverami,“ dodal český premiér.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)