Babiš vystúpi na konferencii v Budapešti, prijal Orbánovo pozvanie

Praha 26. apríla (TASR) - Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš bude jedným z rečníkov na medzinárodnej konferencii konzervatívcov Conservative Political Action Conference (CPAC) v Budapešti, ktorá sa uskutoční 4. a 5. mája. Potvrdil to v stredu počas návštevy českého exprezidenta Miloša Zemana v jeho pražskej kancelárii.



Na webe Život v Česku to uviedol Zemanov bývalý hovorca Jiří Ovčáček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Babiš podľa Ovčáčka uviedol, že prijal pozvanie maďarského premiéra Viktora Orbána. "Ide o príležitosť na tomto kongrese prehovoriť o Európe," komentoval svoju účasť expremiér. Podľa neho to však neznamená, že sa zaraďuje medzi konzervatívcov.



Hlavným rečníkom konferencie CPAC Hungary, ktorej mottom je "Spolu sme silou!", bude aj tento rok maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán.



Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila vlani v Budapešti. Vtedy na nej vystúpil aj český exprezident Václav Klaus.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)