Babiš vyzval distribútorov palív v ČR, aby znížili ceny
Ceny palív v Česku sa stále zvyšujú a sú najdrahšie za tri a pol roka.
Autor TASR
Praha 26. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš vyzval hlavných distribútorov pohonných látok v ČR, aby znížili ceny a nezneužívali súčasný konflikt na Blízkom východe, pre ktorý sa ceny stále zvyšujú. Vo videu, ktoré vo štvrtok zverejnil na sociálnych sieťach, tiež vyzval antimonopolný úrad, aby sa zaoberal možnou kartelovou dohodou týchto spoločností, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vyzývam všetkých hlavných distribútorov pohonných látok Orlen, Mol a OMV, aby znížili svoje ceny a aby nezneužívali konflikt na Blízkom východe,“ napísal pod videom. „Cena za naftu 51,90 českých korún je nehorázna. Máte desať korún hrubú maržu podľa môjho odhadu,“ hneval sa vo videu Babiš.
„Prečo na vašich čerpačkách mimo diaľnic a hlavných obchvatov máte o tri koruny nižšiu cenu? To je neakceptovateľné. O podozrení na kartel na diaľniciach a hlavných ťahoch sa hovorí dlho. Takže dúfam, že antimonopolný úrad bude konať,“ podotkol.
Ceny palív v Česku sa stále zvyšujú a sú najdrahšie za tri a pol roka. Nafta stojí aktuálne priemerne 47,90 Kč (1,96 eura) za liter. Najdrahšia je v Prahe, kde prekročila 50 korún za liter a na diaľniciach to môže byť aj viac. Od februára zdražila približne o 15 korún. Benzín Natural 95 vodiči v Česku natankujú priemerne za 41,44 Kč (1,69 eura) za liter, na diaľniciach aj o dve koruny drahší.
Babiš pred dvomi týždňami tvrdil, že v súvislosti so zdražovaním pohonných látok v Česku nie je potrebné panikáriť. Argumentoval, že vláda situáciu monitoruje a v krajnom prípade by mohla pristúpiť k regulácii marží čerpacích staníc, no verí, že sa kríza na Blízkom východe upokojí a k opatreniu jeho kabinet nebude musieť pristúpiť. Zníženie spotrebnej dane z nafty a benzínu, čo navrhla opozícia, vtedy označil za nesystémové.
(1 EUR = 24,478 CZK)
„Vyzývam všetkých hlavných distribútorov pohonných látok Orlen, Mol a OMV, aby znížili svoje ceny a aby nezneužívali konflikt na Blízkom východe,“ napísal pod videom. „Cena za naftu 51,90 českých korún je nehorázna. Máte desať korún hrubú maržu podľa môjho odhadu,“ hneval sa vo videu Babiš.
„Prečo na vašich čerpačkách mimo diaľnic a hlavných obchvatov máte o tri koruny nižšiu cenu? To je neakceptovateľné. O podozrení na kartel na diaľniciach a hlavných ťahoch sa hovorí dlho. Takže dúfam, že antimonopolný úrad bude konať,“ podotkol.
Ceny palív v Česku sa stále zvyšujú a sú najdrahšie za tri a pol roka. Nafta stojí aktuálne priemerne 47,90 Kč (1,96 eura) za liter. Najdrahšia je v Prahe, kde prekročila 50 korún za liter a na diaľniciach to môže byť aj viac. Od februára zdražila približne o 15 korún. Benzín Natural 95 vodiči v Česku natankujú priemerne za 41,44 Kč (1,69 eura) za liter, na diaľniciach aj o dve koruny drahší.
Babiš pred dvomi týždňami tvrdil, že v súvislosti so zdražovaním pohonných látok v Česku nie je potrebné panikáriť. Argumentoval, že vláda situáciu monitoruje a v krajnom prípade by mohla pristúpiť k regulácii marží čerpacích staníc, no verí, že sa kríza na Blízkom východe upokojí a k opatreniu jeho kabinet nebude musieť pristúpiť. Zníženie spotrebnej dane z nafty a benzínu, čo navrhla opozícia, vtedy označil za nesystémové.
(1 EUR = 24,478 CZK)