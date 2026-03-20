Babiš vyzval zbrojárske firmy na zabezpečenie ich areálov
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Praha 20. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš vyzval české firmy vyrábajúce vojenský materiál, ktorý vyvážajú na Ukrajinu alebo na Blízky východ, aby si zabezpečili svoje areály najlepšími možnými technológiami. Povedal to v piatok po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu (BRS), ktorú zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach. Polícia prípad vyšetruje ako možný teroristický útok. Minister vnútra Lubomír Metnar zároveň oznámil, že stupeň ohrozenia terorizmom v ČR zostáva na úrovni B, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
