Babiš vyzval zbrojárske firmy na zabezpečenie ich areálov

Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Praha 20. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš vyzval české firmy vyrábajúce vojenský materiál, ktorý vyvážajú na Ukrajinu alebo na Blízky východ, aby si zabezpečili svoje areály najlepšími možnými technológiami. Povedal to v piatok po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu (BRS), ktorú zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach. Polícia prípad vyšetruje ako možný teroristický útok. Minister vnútra Lubomír Metnar zároveň oznámil, že stupeň ohrozenia terorizmom v ČR zostáva na úrovni B, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
