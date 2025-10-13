< sekcia Zahraničie
Babiš vyzval vládu, aby už neuzatvárala žiadne zmluvy
Šéf ANO zopakoval, že rokovania o rozdelení rezortov v potenciálnej vláde s SPD a Motoristami už skončili, rovnako ako rokovania o rozdelení vedenia snemovne, výborov a komisií.
Autor TASR
Praha 13. októbra (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš vyzval končiacu vládu ČR, aby už neuzatvárala žiadne zmluvy a nenominovala ľudí do funkcií. Vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach tiež avizoval, že sa popoludní stretne s predsedom strany Motoristi sebe Petrom Macinkom a tiež s jej čestným prezidentom Filipom Turkom, ktorý podľa svojich vyjadrení ašpiroval na post ministra zahraničných vecí. K jeho kauze týkajúcej sa rasistických či homofóbnych výrokov, ktoré Turek podľa českého Deníka N v minulosti písal na sociálne siete, sa Babiš v pondelkovom videu nevyjadril, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Šéf ANO zopakoval, že rokovania o rozdelení rezortov v potenciálnej vláde s SPD a Motoristami už skončili, rovnako ako rokovania o rozdelení vedenia snemovne, výborov a komisií. Podpredsedníčka hnutia ANO Alena Schillerová v pondelok začne rokovať s opozíciou, ktorej hnutie ANO podľa slov Babiša ponúka osem výborov, tri komisie a jednu stálu delegáciu. Počet podpredsedov Poslaneckej snemovne chce zredukovať. „Budeme šetriť. Nebude šesť podpredsedov snemovne, budú len štyria. To bohato stačí,“ povedal Babiš.
Dohoda na programe budúcej vlády podľa neho potrvá dlhšie. „S našimi potencionálnymi partnermi budeme hovoriť, akú formu spolupráce vlastne podpíšeme. Či to bude dohoda o spoločnej vláde alebo o koaličnej. To nie je až tak dôležité,“ povedal s tým, že dôležité je podľa neho to, že v rozpočte nie sú peniaze na nové stavby.
Vládu vyzval, aby prestala robiť „kšefty“ na poslednú chvíľu, prestala uzatvárať zmluvy či nominovať ľudí do funkcií. „Dúfam, že (Národná centrála proti organizovanému zločinu) NCOZ a (Bezpečnostná informačná služba) BIS strážia ekonomické záujmy našej krajiny,“ zdôraznil.
Avizoval, že v piatok bude rokovať s ekologickými organizáciami o rezorte životného prostredia. Zopakoval, že mu na životnom prostredí záleží. Vyše 500 českých vedcov minulý týždeň napísalo Babišovi otvorený list, v ktorom apelovali na to, aby rezort viedol kompetentný človek. Aktuálne sa hovorí o tom, že by mal pripadnúť predsedovi Motoristov Macinkovi, proti čomu organizácie protestujú.
Rokovania o novej českej vláde skomplikovala aj kauza Filipa Turka, ktorý podľa zistení českého Deníku N v minulosti publikoval na sociálnych sieťach rasistické či homofóbne výroky. Babiš v reakcii na to uviedol, že vec považuje za závažnú a najlepšie by bolo, ak by aj Motoristi, podobne ako SPD, nominovali do čela im priradených rezortov nestraníckych odborníkov. Strana však trvá na svojich poslancoch, inak vraj pôjde do opozície. V kauze avizovala právne kroky.
