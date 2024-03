Babiš: Vzťahy ČR a SR narušil Matovič, Fiala ich teraz ničí úplne

Praha 6. marca (TASR) - Česko-slovenské vzťahy podľa českého expremiéra a šéfa najsilnejšej opozičnej strany ANO Andreja Babiša narušil v minulosti ako premiér Igor Matovič a rozhodnutím odložiť medzivládne konzultácie ich teraz úplne ničí predseda českej vlády Petr Fiala. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Toto je medzinárodná politika, nie detské ihrisko. Tam možno platí, že ak sa niekto správa zle, prestanete sa s ním rozprávať. Vláda sa ale nemá správať ako malé dieťa. Ak s krokmi slovenskej vlády nesúhlasí, o to viac s ňou má rokovať a presviedčať ju o potrebe zmeny pozície," kritizoval kroky Fialovho kabinetu Babiš. Dodal, že v prípade Slovenska, s ktorým ČR vždy spájali mimoriadne silné a dobré vzťahy, to platí dvojnásobne.



Fiala po stredajšom rokovaní vlády oznámil, že Česko odložilo plánované česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Jedným z dôvodov je aj minulotýždňová schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.



"Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v budúcich týždňoch či mesiacoch medzivládne konzultácie s vládou Slovenskej republiky tak, ako sme o nich uvažovali a ako sme sa na nich dohodli," oznámil Fiala s tým, že spolupráca medzi krajinami sa nekončí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)