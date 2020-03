Babiš: Za krízové opatrenia beriem na seba politickú zodpovednosť

Praha 23. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš počas svojho pondelňajšieho prejavu k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, ktorý odvysielali viaceré české televízie, vyhlásil, že za všetky krízové opatrenia na seba berie plnú politickú zodpovednosť.



Informoval o tom webový spravodajský portál Novinky.cz.



Babiš priznal, že výnimočné opatrenia, ktoré vláda prijala v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2, môžu trvať dlhšie než si jeho kabinet pôvodne myslel. "Práve teraz sa nachádzame v jednom z najťažších období novodobých dejín našej krajiny," uviedol český premiér.



"Zvládneme to, ak sa všetci spojíme a pomôžeme si. A najmä, ak budeme k sebe všetci ohľaduplní a budeme dodržiavať nové opatrenia," zdôraznil Babiš, pričom skritizoval ľudí, ktorí nedodržiavajú karanténu.



Babiš zároveň obyvateľov požiadal, aby vláde odpustili isté chyby či problémy, a priznal, že ich nie je málo. "Je to krízová situácia, na ktorú nebola pripravená žiadna krajina v Európe. Verte mi, že mi najviac zo všetkého záleží na životoch a zdraví našich občanov a na budúcnosti našej krajiny," povedal.



V Česku zaznamenali do pondelkového večera 1236 nakazených a jedno úmrtie. Šesť ľudí sa už z ochorenia Covid-19 vyliečilo.