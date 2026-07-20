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Babiš zagratuloval Burnhamovi, chce posilniť partnerstvo krajín

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Český premiér Andrej Babiš prehovoril pri príchode na samit NATO v tureckej Ankare v stredu 8. júla 2026. Foto: TASR/AP

Britský kráľ Karol III. v pondelok vymenoval nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý vládu viedol viac ako dva roky.

Autor TASR
Praha 20. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v pondelok zagratuloval novému britskému premiérovi Andymu Burnhamovi k nástupu do úradu. Na sociálnej sieti X vyzdvihol úzku spoluprácu krajín či spoločné záujmy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Českú republiku a Spojené kráľovstvo spája dlhoročné priateľstvo, úzka spolupráca aj spoločné záujmy. Teším sa na spoluprácu, vďaka ktorej budeme naďalej posilňovať naše partnerstvo a prispievať k väčšej prosperite a novým príležitostiam pre občanov oboch našich krajín,“ napísal Babiš a Burnhamovi vo funkcii zaželal mnoho úspechov.

Britský kráľ Karol III. v pondelok vymenoval nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý vládu viedol viac ako dva roky.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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