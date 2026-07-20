< sekcia Zahraničie
Babiš zagratuloval Burnhamovi, chce posilniť partnerstvo krajín
Britský kráľ Karol III. v pondelok vymenoval nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý vládu viedol viac ako dva roky.
Autor TASR
Praha 20. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v pondelok zagratuloval novému britskému premiérovi Andymu Burnhamovi k nástupu do úradu. Na sociálnej sieti X vyzdvihol úzku spoluprácu krajín či spoločné záujmy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Českú republiku a Spojené kráľovstvo spája dlhoročné priateľstvo, úzka spolupráca aj spoločné záujmy. Teším sa na spoluprácu, vďaka ktorej budeme naďalej posilňovať naše partnerstvo a prispievať k väčšej prosperite a novým príležitostiam pre občanov oboch našich krajín,“ napísal Babiš a Burnhamovi vo funkcii zaželal mnoho úspechov.
Britský kráľ Karol III. v pondelok vymenoval nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý vládu viedol viac ako dva roky.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Českú republiku a Spojené kráľovstvo spája dlhoročné priateľstvo, úzka spolupráca aj spoločné záujmy. Teším sa na spoluprácu, vďaka ktorej budeme naďalej posilňovať naše partnerstvo a prispievať k väčšej prosperite a novým príležitostiam pre občanov oboch našich krajín,“ napísal Babiš a Burnhamovi vo funkcii zaželal mnoho úspechov.
Britský kráľ Karol III. v pondelok vymenoval nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý vládu viedol viac ako dva roky.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)