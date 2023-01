Babiš zagratuloval Pavlovi k víťazstvu v prezidentských voľbách

Praha 28. januára (TASR) - Kandidát na prezidenta Českej republiky Andrej Babiš uznal volebnú porážku a zagratuloval svojmu súperovi, armádnemu generálovi vo výslužbe, Petrovi Pavlovi k víťazstvu v druhom kole prezidentských volieb. Svojmu protikandidátovi poprial, aby bol prezidentom všetkých občanov ČR. Babiš to uviedol v sobotu na tlačovej konferencii vo svojom volebnom štábe, informuje TASR.



Bývalý expremiér dúfa, že Pavel bude vnímať problémy všetkých Čechov a verí, že bude bojovať za záujmy ČR.



Zároveň poďakoval svojim voličom. Podľa jeho slov spoločne dosiahli famózny výsledok. Označil ho za lepší ako dosiahla súčasná vládna koalícia v posledných parlamentných voľbách. "Boli ste fantastickí," odkázal voličom. Poďakoval aj svojej manželke Monike za to, akým spôsobom ho v predvolebnej kampani podporila.



Andrej Babiš zároveň víťaza volieb Pavla poprosil, aby vyzval svojich voličov, aby neničili majetok jeho najbližšieho tímu, nenapádali deti jeho spolupracovníkov v školách a aby sa skončilo toto násilie.



Predseda hnutia ANO zároveň odmietol, že by viedol negatívnu predvolebnú kampaň. Pripomenul, že vo voľbách čelil veľmi silnému súperovi, ktorého podporovali nielen vládne strany, ale i médiá.



Babiš povedal, že tento výsledok je skvelou motiváciou pre hnutie ANO, aby oslovilo ďalších voličov a zásadným spôsobom zvíťazilo vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. "Chcem poprosiť všetkých voličov, aby prišli voliť vo voľbách do snemovne a dali nám 2.382.000 hlasov, pretože hnutie ANO je jediné, ktoré pomáha ľuďom, bojuje za záujmy ľudí," dodal s poukázaním na svoj predbežný volebný výsledok. "Aj keď som prehral, som motivovaný, aby hnutie (ANO) pokračovalo," skonštatoval.



Vyjadril sa aj k prípadnej spolupráci s budúcim prezidentom. "Čakám, ak bude záujem od pána prezidenta, že ma osloví," povedal.



Expremiér ČR sa vyjadril aj k svojim neprajníkom, ktorým odkázal, aby skúsili žiť bez Babiša a zabudli na neho. "Prestaňte ráno vstávať s nenávisťou k Babišovi a večer s ňou zaspávať," dodal s úsmevom.



V druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa v Česku konali v sobotu, porazil Andreja Babiša Petr Pavel, ktorý bude v poradí druhým prezidentom zvoleným v priamej voľbe českými občanmi. Prvýkrát si Česi vyberali hlavu štátu v roku 2013, predtým ho volil parlament.