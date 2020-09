Babiš: Zaradenie do červeného zoznamu nepomôže ekonomickým vzťahom

Praha 14. septembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš na pondelkovej tlačovej konferencii, ešte pred zaradením Česka do slovenského zoznamu rizikových krajín, povedal, že tento krok nepomôže ekonomickým vzťahom oboch štátov. Babiš dodal, že ak Slovensko toto opatrenie urobí, bude to škoda. Informoval o tom portál spravodajskej televízie ČT24.



Aj ekonomické dôsledky budú pritom jedným z hľadísk, podľa ktorých sa bude po skončení epidémie hodnotiť, ako sa situácia okolo ochorenia COVID-19 zvládla, dodal novinárom český premiér po zasadnutí Rady vlády pre zdravotné riziká. Štáty Vyšehradskej štvorky by sa podľa neho mali takýmto obmedzeniam vyhnúť, lebo krajiny majú spolu najväčší obchod aj výmenu.



Pri ceste z Česka na Slovensko budú musieť ľudia až na výnimky predložiť od piatka 18. septembra negatívny výsledok testu na koronavírus alebo ísť do karantény a následne absolvovať test na COVID-19.



Výnimku z obmedzenia pri cestovaní z Česka na Slovensko budú mať okrem iných skupín ľudí aj pendleri, študenti, pedagógovia, zdravotníci či športovci.



Zaradenie Česka medzi "červené" štáty znamená teda obmedzenie cestovania. "Slovensko je destináciou veľmi obľúbenou. Tento rok to je zhruba sedemtisíc ľudí, čo na Slovensku boli alebo sa tam chystali ísť. Je to teda veľká rana pre cestovateľov," vyhlásil podpredseda Asociácie cestovných kancelárií ČR Jan Papež vo vysielaní televízie ČT24. Dodal, že to bude veľká rana aj pre samotných slovenských hotelierov a zamestnancov v cestovnom ruchu. Česi totiž tvorili v minulých rokoch najpočetnejšiu zahraničnú klientelu v ubytovacích zariadeniach na Slovensku.



"Dúfam, že sa to vyrieši aspoň tak, že u nás zlacnejú testy," doplnil Papež s tým, že potom by bolo jednoduchšie si ich zaistiť pre tých ľudí, ktorí budú chcieť na Slovensko vycestovať.



Predseda českej opozičnej ODS Petr Fiala zareagoval, že rozhodnutie Slovenska zaradiť Česko medzi rizikové krajiny ukazuje, že situácia v ČR je vážna a treba ju riešiť. "Nabáda to k odvolaniu ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha (za hnutie ANO)," uviedol podľa ČT24 Fiala.