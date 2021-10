Babiš: Zeman mi potvrdil, že ma poverí zostavením vlády

Praha 12. októbra (TASR) - Úradujúci český premiér Andrej Babiš (ANO) v utorok vyhlásil, že prezident Miloš Zeman mu v nedeľu potvrdil, že ho ako predsedu víťaznej strany v minulotýždňových voľbách poverí zostavením vlády. Informovala o tom Česká televízia.



Babiš zároveň vyhlásil, že jeho strana sa nebude usilovať získať post predsedu Poslaneckej snemovne.



Babiš sa stretol so Zemanom na zámku v Lánoch v nedeľu popoludní. Po skončení schôdzky odviezla Zemana do nemocnice sanitka. Ambulanciu s nápisom "mobilná jednotka intenzívnej starostlivosti Ústrednej vojenskej nemocnice" sprevádzalo niekoľko vozidiel prezidentskej ochranky.



Podľa záberov médií bol Zeman v zjavne bezvládnom stave. Nemocnica neskôr informovala, že jeho stav je stabilizovaný. Neposkytla však žiadne podrobnosti, keďže na to nedostala súhlas od Zemana. Jeho kancelária v tejto záležitosti údajne komunikuje úsporne, ale dostatočne, tvrdí Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.