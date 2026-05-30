< sekcia Zahraničie
Babiš zmeny vo svojej vláde zatiaľ neplánuje
Špekulácie Babiš označil za nezmysly a ku koncu júna vyhodnotí, ako minitri plnia program a kde majú rezervy.
Autor TASR
Praha 30. mája (TASR) - Český premiér Andrej Babiš zmeny vo svojej vláde zatiaľ nechystá. Uskutočniť by sa podľa neho mohli až po ročnom zhodnotení práce jej členov, píše TASR podľa správy serveru Novinky.cz.
Babiš to novinárom povedal na sobotňajšej akcii Úradu vlády „Strakovka žije poľnohospodárstvom“. „Pokiaľ by došlo k nejakej rekonštrukcii, tak určite to bude až po nejakej ročnej bilancii, či to funguje, alebo to nefunguje, to je jediné kritérium,“ uviedol.
Server Novinky.cz uvádza, že v médiách sa špekulovalo napríklad o zmene ministra obrany Jaromíra Zůnu alebo ministra kultúry Ota Klempířa, a to najmä po tom, čo Zůna nepresadil vlastného kandidáta na post náčelníka generálneho štábu a Klempíř neuspel so svojim návrhom na zmenu zákona o verejnoprávnych médiách.
Špekulácie Babiš označil za nezmysly a ku koncu júna vyhodnotí, ako minitri plnia program a kde majú rezervy. Vzťahy v koalícii označil za výborné. „Bol som v troch koalíciách a funguje to perfektne, nemám s tým žiadny problém,“ zhodnotil.
Babiš to novinárom povedal na sobotňajšej akcii Úradu vlády „Strakovka žije poľnohospodárstvom“. „Pokiaľ by došlo k nejakej rekonštrukcii, tak určite to bude až po nejakej ročnej bilancii, či to funguje, alebo to nefunguje, to je jediné kritérium,“ uviedol.
Server Novinky.cz uvádza, že v médiách sa špekulovalo napríklad o zmene ministra obrany Jaromíra Zůnu alebo ministra kultúry Ota Klempířa, a to najmä po tom, čo Zůna nepresadil vlastného kandidáta na post náčelníka generálneho štábu a Klempíř neuspel so svojim návrhom na zmenu zákona o verejnoprávnych médiách.
Špekulácie Babiš označil za nezmysly a ku koncu júna vyhodnotí, ako minitri plnia program a kde majú rezervy. Vzťahy v koalícii označil za výborné. „Bol som v troch koalíciách a funguje to perfektne, nemám s tým žiadny problém,“ zhodnotil.