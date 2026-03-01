< sekcia Zahraničie
Babiš zvolal na pondelok Bezpečnostnú radu, témou bude Blízky východ
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele.
Autor TASR
Praha 1. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš zvolal na pondelok ráno zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu, na ktorom chce riešiť aktuálnu situáciu na Blízkom východe, jej dopady na ČR i možnosti prípadných repatriácií občanov. Informuje o tom TASR.
„Na zajtra o 7.00 h som zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Riešiť budeme situáciu na Blízkom východe i potenciálne dopady na bezpečnostnú situáciu v Českej republike, možnosti prípadnej repatriácie našich občanov a tiež pripravenosť štátu, IZS (Integrovaného záchranného systému), AČR (Armády ČR) a spravodajských služieb na ďalší možný vývoj. Bezpečnosť občanov Českej republiky je našou prioritou,“ napísal Babiš na sociálnej sieti X.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Zabili pri nich viacerých predstaviteľov režimu vrátane iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
„Na zajtra o 7.00 h som zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Riešiť budeme situáciu na Blízkom východe i potenciálne dopady na bezpečnostnú situáciu v Českej republike, možnosti prípadnej repatriácie našich občanov a tiež pripravenosť štátu, IZS (Integrovaného záchranného systému), AČR (Armády ČR) a spravodajských služieb na ďalší možný vývoj. Bezpečnosť občanov Českej republiky je našou prioritou,“ napísal Babiš na sociálnej sieti X.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Zabili pri nich viacerých predstaviteľov režimu vrátane iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.