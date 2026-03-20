< sekcia Zahraničie
Babiš zvolal pre požiar v Pardubiciach Bezpečnostnú radu štátu
Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony a podľa českých médií už pred rokmi ohlásila spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems.
Autor TASR,aktualizované
Praha 20. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš zvolal na piatok večer v súvislosti s požiarom haly v Pardubiciach, ktorý polícia vyšetruje ako možný teroristický útok, zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu (BRS). Oznámil to na sociálnej sieti X. Minister vnútra Lubomír Metnar na tlačovej konferencii krátko predtým povedal, že zasadnutie BRS zatiaľ neplánujú, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Od rána som v permanentnom kontakte s ministrom vnútra aj riaditeľom BIS (Bezpečnostnej informačnej služby). Na základe informácií, ktoré som dostal, som sa rozhodol zvolať na dnešnú 18. hodinu rokovanie Bezpečnostnej rady štátu,“ napísal Babiš.
Krátko predtým mal na ministerstve vnútra tlačovú konferenciu Metnar spolu s policajným prezidentom Martinom Vondráškom a ďalšími účastníkmi. Keď sa novinári ministra pýtali, či je v pláne zasadnutie BRS, odpovedal, že zatiaľ nie. Zdôvodňoval to tým, že členovia vlády sú od rána v nepretržitom online kontakte. „Ak nastane situácia, aby sme sa zišli fyzicky, tak sa zídeme, zatiaľ sme k takej situácii nedospeli,“ povedal vtedy minister.
V piatok nadránom vypukol v priemyselnom areáli v Pardubiciach požiar. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony a podľa českých médií už pred rokmi ohlásila spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems. K útoku sa prihlásila skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Zverejnila tiež videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku. Policajný prezident Martin Vondrášek uviedol, že polícia ich spolu so spravodajskými službami vyhodnocuje.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Od rána som v permanentnom kontakte s ministrom vnútra aj riaditeľom BIS (Bezpečnostnej informačnej služby). Na základe informácií, ktoré som dostal, som sa rozhodol zvolať na dnešnú 18. hodinu rokovanie Bezpečnostnej rady štátu,“ napísal Babiš.
Krátko predtým mal na ministerstve vnútra tlačovú konferenciu Metnar spolu s policajným prezidentom Martinom Vondráškom a ďalšími účastníkmi. Keď sa novinári ministra pýtali, či je v pláne zasadnutie BRS, odpovedal, že zatiaľ nie. Zdôvodňoval to tým, že členovia vlády sú od rána v nepretržitom online kontakte. „Ak nastane situácia, aby sme sa zišli fyzicky, tak sa zídeme, zatiaľ sme k takej situácii nedospeli,“ povedal vtedy minister.
V piatok nadránom vypukol v priemyselnom areáli v Pardubiciach požiar. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony a podľa českých médií už pred rokmi ohlásila spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems. K útoku sa prihlásila skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Zverejnila tiež videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku. Policajný prezident Martin Vondrášek uviedol, že polícia ich spolu so spravodajskými službami vyhodnocuje.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)