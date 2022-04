Babiša prepustili z nemocnice, v utorok mu odstránia stehy

Praha 4. apríla (TASR) - Bývalého českého premiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša v pondelok prepustili z nemocnice po tom, ako v stredu podstúpil operáciu. TASR informuje na základe správy českej rozhlasovej stanice Frekvence 1.



Predseda hnutia ANO uviedol, že sa cíti dobre a bol prepustený do domácej liečby. Dodal, že v utorok mu majú odstrániť stehy a do práce by sa chcel vrátiť v polovici týždňa, informuje Frekvence 1.



Babiš odmietol špecifikovať, čoho sa operácia týkala, avšak pre českú rozhlasovú stanicu uviedol, že išlo o chirurgický zákrok. Bývalý premiér zopakoval, že táto operácia nemala nič spoločné s nedávnymi zdravotnými komplikáciami s tenkým črevom.



Babiša previezli do nemocnice 11. marca po tom, ako mu po konzumácii jedla prišlo nevoľno a na chvíľu stratil vedomie. V tom čase povedal, že mal aj čiastočnú črevnú nepriechodnosť, ktorá mohla mať viacero príčin a vyžadovala si ďalšie vyšetrenia.