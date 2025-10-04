Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Zahraničie

VIDEO: Babiša vo volebnom štábe privítali aplauzom, aj sa tancovalo

.
Český expremiér a predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš ukazuje víťazné gesto počas príchodu do volebného štábu ANO po druhom dni volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v Prahe v sobotu 4. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Pri spočítaní 97 percent hlasov z piatkových a sobotných volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR je na čele hnutie ANO s 35,2%.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 4. októbra (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš prišiel v sobotu podvečer do volebného štábu hnutia na pražskom Chodove, kde ho za veľkého aplauzu privítali jeho spolustraníci. Babiš sa im poďakoval a výsledok už pri príchode oslavovali tancami, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Ďakujem všetkým a špeciálne poďakovanie nášmu PR tímu!“ bolo počuť Babiša z balkóna, kde sa politici ANO na volebných štáboch vždy združujú, pričom novinári sú dole v sále. Dodal, že ide o úžasný výsledok.



Pri spočítaní 97 percent hlasov z piatkových a sobotných volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR je na čele hnutie ANO s 35,2 percenta pred vládnou koalíciou SPOLU s 22,9 percenta a hnutím STAN s 11,1 percenta. Do snemovne sa zrejme ešte dostanú Piráti (8,7 percenta), SPD (7,9 percenta) a Motoristi (6,2 percenta).





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

PRIESKUM: So znížením počtu VÚC súhlasí 40,7 percenta respondentov