VIDEO: Babiša vo volebnom štábe privítali aplauzom, aj sa tancovalo
Pri spočítaní 97 percent hlasov z piatkových a sobotných volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR je na čele hnutie ANO s 35,2%.
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš prišiel v sobotu podvečer do volebného štábu hnutia na pražskom Chodove, kde ho za veľkého aplauzu privítali jeho spolustraníci. Babiš sa im poďakoval a výsledok už pri príchode oslavovali tancami, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ďakujem všetkým a špeciálne poďakovanie nášmu PR tímu!“ bolo počuť Babiša z balkóna, kde sa politici ANO na volebných štáboch vždy združujú, pričom novinári sú dole v sále. Dodal, že ide o úžasný výsledok.
Pri spočítaní 97 percent hlasov z piatkových a sobotných volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR je na čele hnutie ANO s 35,2 percenta pred vládnou koalíciou SPOLU s 22,9 percenta a hnutím STAN s 11,1 percenta. Do snemovne sa zrejme ešte dostanú Piráti (8,7 percenta), SPD (7,9 percenta) a Motoristi (6,2 percenta).
