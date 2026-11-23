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Babiš:Dohoda o rozpočte EÚ je nepredstaviteľná, pozície sa veľmi líšia
Nepáči sa mu ani to, že by sa mali zvýšiť výdavky európskych inštitúcií alebo že by európsky rozpočet obsahoval aj položku pre Ukrajinu.
Autor TASR
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Praha 23. novembra (TASR) - Pozície jednotlivých členských štátov Európskej únie k návrhu európskeho rozpočtu na roky 2028 až 2034 sú podľa českého premiéra Andreja Babiša tak rozdielne, že si v súčasnej situácii nedokáže predstaviť dohodu. Povedal to v pondelok pred odletom na summit predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a rakúskeho kancelára Christiana Stockera v Bratislave. Zopakoval, že Česko považuje najnovší návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu za neprijateľný. Očakáva, že o tom budú lídri v Bratislave diskutovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Určite je to dôležité stretnutie, lebo vo štvrtok a v piatok sa v Bruseli uskutoční najdôležitejšia Európska rada, pretože budeme rokovať o viacročnom finančnom rámci, čiže rozpočte EÚ, ktorý sa vyjednáva na sedem rokov - na obdobie 2028 - 2034,“ povedal Babiš.
Dodal, že v sobotu mu písal Costa ohľadom nového návrhu rozpočtu. „Je absolútne neprijateľný hlavne z toho dôvodu, že absolútne mení pomer medzi peniazmi pre jednotlivé členské štáty a centrálnymi programami. V súčasnom rozpočte je ten pomer 60:40, teraz je ten návrh otočený – pre členské krajiny 40 percent, pre centrálne programy 60 percent. Je to tak preto, lebo čistí platcovia sa len tvária, že sú solidárni. Oni si tie svoje diaľnice, rýchlovlaky a ďalšiu infraštruktúru postavili ešte predtým, než my sme vstúpili do EÚ a teraz nám nechcú umožniť, aby sme mali dostatok peňazí na tieto investície,“ kritizoval návrh Babiš.
Nepáči sa mu ani to, že by sa mali zvýšiť výdavky európskych inštitúcií alebo že by európsky rozpočet obsahoval aj položku pre Ukrajinu. Podľa Babiša by pomoc Kyjevu mala ísť mimo rozpočet. „Tie pozície sú tak vzdialené, že si nedokážem ani predstaviť, ako sa na tom môžeme nejakým spôsobom dohodnúť,“ vyhlásil.
Podotkol, že krajiny V4 už nebudú mať pred summitom v Bruseli koordinačné stretnutie. „Dnes sa dozvieme, aké sú pozície jednotlivých štátov V4 a Rakúska... Vyzerá to, že Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Slovinsko a neviem, kto ešte, majú podobný názor ako ČR. Ohľadom Poľska sa to asi dozvieme, pretože vyjadrenie poľského premiéra som dosiaľ nezaznamenal,“ dodal Babiš.
Rokovanie v Bratislave sa podľa českého úradu vlády zameria na posilnenie regionálnej spolupráce, konkurencieschopnosť európskej ekonomiky či energetiku. Premiéri V4 a rakúsky kancelár budú diskutovať aj o nelegálnej migrácii, bezpečnosti a obrannom priemysle. Babiš z uvedených tém vyzdvihol najmä energie. „Uvidíme, či sa v rámci V4 dohodneme na jednotnej formulácii listu, ktorý by sme chceli poslať všetkým európskym lídrom,“ avizoval zámer v tejto oblasti.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Určite je to dôležité stretnutie, lebo vo štvrtok a v piatok sa v Bruseli uskutoční najdôležitejšia Európska rada, pretože budeme rokovať o viacročnom finančnom rámci, čiže rozpočte EÚ, ktorý sa vyjednáva na sedem rokov - na obdobie 2028 - 2034,“ povedal Babiš.
Dodal, že v sobotu mu písal Costa ohľadom nového návrhu rozpočtu. „Je absolútne neprijateľný hlavne z toho dôvodu, že absolútne mení pomer medzi peniazmi pre jednotlivé členské štáty a centrálnymi programami. V súčasnom rozpočte je ten pomer 60:40, teraz je ten návrh otočený – pre členské krajiny 40 percent, pre centrálne programy 60 percent. Je to tak preto, lebo čistí platcovia sa len tvária, že sú solidárni. Oni si tie svoje diaľnice, rýchlovlaky a ďalšiu infraštruktúru postavili ešte predtým, než my sme vstúpili do EÚ a teraz nám nechcú umožniť, aby sme mali dostatok peňazí na tieto investície,“ kritizoval návrh Babiš.
Nepáči sa mu ani to, že by sa mali zvýšiť výdavky európskych inštitúcií alebo že by európsky rozpočet obsahoval aj položku pre Ukrajinu. Podľa Babiša by pomoc Kyjevu mala ísť mimo rozpočet. „Tie pozície sú tak vzdialené, že si nedokážem ani predstaviť, ako sa na tom môžeme nejakým spôsobom dohodnúť,“ vyhlásil.
Podotkol, že krajiny V4 už nebudú mať pred summitom v Bruseli koordinačné stretnutie. „Dnes sa dozvieme, aké sú pozície jednotlivých štátov V4 a Rakúska... Vyzerá to, že Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Slovinsko a neviem, kto ešte, majú podobný názor ako ČR. Ohľadom Poľska sa to asi dozvieme, pretože vyjadrenie poľského premiéra som dosiaľ nezaznamenal,“ dodal Babiš.
Rokovanie v Bratislave sa podľa českého úradu vlády zameria na posilnenie regionálnej spolupráce, konkurencieschopnosť európskej ekonomiky či energetiku. Premiéri V4 a rakúsky kancelár budú diskutovať aj o nelegálnej migrácii, bezpečnosti a obrannom priemysle. Babiš z uvedených tém vyzdvihol najmä energie. „Uvidíme, či sa v rámci V4 dohodneme na jednotnej formulácii listu, ktorý by sme chceli poslať všetkým európskym lídrom,“ avizoval zámer v tejto oblasti.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)