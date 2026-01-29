< sekcia Zahraničie
Babiš:Nákup F-35 musí pokračovať, ale chceme zlepšiť zmluvné podmienky
O nákupe 24 amerických stíhačiek F-35 rozhodla vláda Petra Fialu na jeseň 2023.
Autor TASR
Praha 29. januára (TASR) - Nákup stíhačiek F-35, o ktorom rozhodla predchádzajúca česká vláda, je podľa súčasného premiéra Andreja Babiša v takom štádiu, že musí pokračovať. Povedal to vo štvrtok po návšteve leteckej základne v Čáslavi, odkiaľ by v budúcnosti mali stíhačky F-35 štartovať. Pred voľbami projekt kritizoval a hovoril aj o možnom odstúpení od zmluvy, informuje spravodajkyňa TASR.
„Ja tam určite vidím veľkú možnosť vylepšiť podmienky tej zmluvy z hľadiska financovania a aj z hľadiska rozpočtovania ohľadom kurzových rozdielov. Na tom určite budeme chcieť pracovať a zmluvu vylepšiť. Ten projekt je v takom štádiu, že musí pokračovať,“ povedal Babiš.
Názor na stíhačky postupne menil. Ešte počas jeho predchádzajúcej vlády sa o nich vyjadroval pozitívne. Hovoril, že ide o „super stíhačky“ a „skvelé lietadlá“. Vlani však už tvrdil, že sú predražené, Česko na tieto stroje nemá potrebnú infraštruktúru a ich schopnosti by naplno nevyužilo. Hovoril dokonca o tom, že keď bude vo vláde, stíhačky predá Izraelu.
O nákupe 24 amerických stíhačiek F-35 rozhodla vláda Petra Fialu na jeseň 2023. Kontrakt potom ministerstvo obrany uzavrelo na konci januára 2024. Náklady na tento nákup, ktorý je najdrahším v histórii českej armády, sú takmer 150 miliárd korún (vyše šesť miliárd eur), pričom približne 106 miliárd Česko zaplatí Spojeným štátom a takmer 44 miliárd domácim dodávateľom, ktorí sa budú na zákazke podieľať.
Prvé lietadlá F-35 budú hotové v roku 2029, vtedy by na nich mali v Spojených štátoch začať cvičiť českí piloti. Do ČR by sa prvé lietadlá mali dostať v roku 2031, všetkých 24 kusov potom do roku 2035. Vtedy sa skončí prenájom švédskych strojov JAS-39 Gripen, ktoré česká armáda v súčasnosti používa.
