Babiš:Ohrozenie demokracie pre zmenu financovania ČT a ČRo je nezmysel
Opozičné strany reagovali s tým, že predložený návrh znamená likvidáciu či faktické zoštátnenie verejnoprávnych médií v ČR.
Autor TASR
Praha 15. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš odmietol, že zmenou financovania verejnoprávnych médií z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu by Česká televízia (ČT) a Český rozhlas (ČRo) stratili nezávislosť alebo že by ich vláda chcela ovplyvňovať. Zdôraznil, že chce najmä to, aby obe médiá začal kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) a všetci tak mohli vidieť, za čo utrácajú peniaze. Babiš to v stredu povedal novinárom počas návštevy Rychnova nad Kněžnou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Tá debata, že my chceme niečo ovplyvňovať alebo o ohrození demokracie a podobné nezmysly, odmietame... Chceme len to, že keď ľudia platia za televíziu, a po novom aj firmy, že majú právo vedieť, za čo televízia tie peniaze utráca,“ povedal Babiš.
Dúfa, že snemovňa čoskoro schváli novelu ústavného zákona, ktorá by Najvyššiemu kontrolnému úradu umožnila preverovať hospodárenie médií verejnej služby. Koncom roka 2025 ju navrhol Senát, v snemovni zatiaľ prešla prvým čítaním. ČT a ČRo sú podľa Babiša jediné inštitúcie, ktoré „nikto“ nekontroluje. Kontrolným orgánom verejnoprávnej televízie je primárne Rada ČT.
Premiér chce vedieť, prečo v ČT pracuje 6000 ľudí a mnoho z nich ako samostatne zárobkovo činné osoby. „Keď to porovnáme so súkromnými televíziami, tak sa tam evidentne nešetrí. Myslím si, že by to malo byť transparentné a že občania majú právo vedieť, za čo televízia utráca. Nie je to nič proti televízii ako takej, my len plníme program,“ dodal Babiš.
Minister kultúry Oto Klempíř v utorok predstavil návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe médiá dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Vedenie ČT reagovalo, že ak zmeny schvália, televízia nebude schopná splniť svoje záväzky, bude musieť obmedziť pôvodnú tvorbu a prepúšťať.
Opozičné strany reagovali s tým, že predložený návrh znamená likvidáciu či faktické zoštátnenie verejnoprávnych médií v ČR. Avizovali preto, že použijú všetky dostupné nástroje vrátane obštrukcií či podania podnetu na Ústavný súd (ÚS) ČR, aby obhájili ich nezávislosť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
